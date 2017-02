POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 01.02.2016

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Vorfahrt missachtet

3.500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen bei Buchen. Kurz vor 6 Uhr befuhr ein 30-jähriger VW-Fahrer die B 27, Abfahrt Buchen-Mitte. Anschließend bog er nach links in die Hettinger Straße ein. Dabei übersah er vermutlich den Pkw Seat einer 28-Jährigen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Walldürn: Unfall beim Überholen

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag zwischen Walldürn und Miltenberg. Kurz vor 15 Uhr überholte ein 20-Jähriger im Waldbereich der L 518 mit seinem Opel-Corsa den Pkw Audi eines 53-Jährigen. Offensichtlich touchierte dabei der Corsa den Audi, wodurch der Opel zunächst nach rechts in den Grünsteifen, von hier nach links und danach wieder nach rechts schleuderte. Mit dem Heck prallte das Fahrzeug dann frontal gegen einen Baum, wodurch dieser regelrecht "umschlossen" wurde. Der Corsa-Fahrer wurde in eine Klinik eingeliefert.

Mosbach-Neckarelz: Zwei Fahrräder entwendet

Beim Einbruch in einen verschlossenen Fahrradabstellraum eines Gebäudes in der Heidelberger Straße in Mosbach -Neckarelz, in der Zeit zwischen Montagmorgen, 9 Uhr, und Dienstagmorgen, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte zwei Fahrräder im Wert von rund 700 Euro. Bei einem handelt es sich um ein MTB-Herrenrad, Focus, gelb-weiß, 26-Gang mit Klickpedalen, bei anderen um ein Damenrad Atlanta Nina City, rot-silber und Shimano-7-Gang-Schaltung. Wer Hinweise zum Diebstahl oder Verbleib der Räder geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Mosbach-Diedesheim, Telefon 06261 67570, zu melden.

Mosbach: Einbruch - Zeugen gesucht

Zeugen zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Mosbacher Hauptstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag sucht die Polizei Mosbach. Ein noch Unbekannter hebelte mit einem Werkzeug die Eingangstüre auf und gelangte so ins Gebäude. Hier brach er die verschlossene Registrierkasse auf. Er hatte jedoch Pech, da sie bereits am Abend geleert wurde. Ohne Beute schlich er sich daher wieder von dannen. Den angerichteten Sachschaden beziffert die Polizei auf rund 1.200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06261 8090 zu melden.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter der Telefonnummer 07131 104-1010 gerne zur Verfügung.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell