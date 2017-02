POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 01.02.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: Dumm gelaufen

Doppeltes Pech hatte ein 26-Jähriger in der Nacht zum Mittwoch. Der Wohnsitzlose trank zusammen mit einem 23-Jährigen in einer Gartenlaube in der Viehweide in Heilbronn-Böckingen. Die beiden gerieten in Streit, in dessen Verlauf der Jüngere seinen Kontrahenten geschlagen haben soll, wie dieser der alarmierten Polizei mitteilte. Der Mann hatte wohl nicht damit gerechnet, dass er, als Anzeigeerstatter, von der Polizei im Fahndungscomputer abgefragt wird. Doch genau dies taten die eingesetzten Beamten und stellten fest, dass der 26-Jährige zur Festnahme ausgeschrieben war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,8 Promille. Deshalb durfte er zunächst seinen Rausch in einer Zelle des Polizeireviers ausschlafen. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Heilbronn: Oh Alkohol

Zweimal musste die Heilbronner Polizei am Dienstag wegen betrunkener Männer ausrücken. Gegen 17.30 Uhr meldete ein Rettungswagen, dass die Besatzung in der Südstraße einen unter Alkoholeinwirkung stehenden Mann im Fahrzeug habe, der sich weigere, wieder auszusteigen. Dies tat er, als ihn die Beamten aufforderten, dann doch. Allerdings konnten es die Polizisten nicht verantworten, ihn allein zu lassen, denn er war so stark betrunken, dass er sich fast nicht auf den Beinen halten konnte. Der 54-Jährige war bereits am vergangenen Freitag im selben Zustand aufgegriffen worden und wurde auch dieses Mal wieder zum Ausnüchtern in eine Zelle verbracht. Kurz vor 19.30 Uhr wurde ein Betrunkener in der Mannheimer Straße gemeldet. Der 49-Jährige lag vor dem Eingang eines Restaurants und wurde von den Einsatzkräften geweckt. Eigentlich wirkte der Mann noch relativ fit, trotzdem wurde er vorsichtshalber zum Übernachten ins Polizeirevier mitgenommen. Der Grund: Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,9 Promille.

Heilbronn: Erheblicher Sachschaden - Verursacher geflüchtet

Auf Reparaturkosten in Höhe von über 5.000 Euro bleibt ein 24-Jähriger sitzen, wenn die Polizei den Verursacher eines Unfalls am Montagmorgen in Heilbronn nicht ermitteln kann. Der junge Mann fuhr mit seinem BMW auf dem rechten Geradeausstreifen der Karl-Wüst-Straße in Richtung B 27. An der Kreuzung mit der Austraße zog der Fahrer eines links neben ihm befindlichen Sattelzugs plötzlich nach rechts. Der 24-Jährige musste mit seinem PKW ausweichen und kam dabei auf eine Verkehrsinsel. Dabei wurde der BMW stark beschädigt. Der Sattelzuglenker fuhr weiter. Hinweise gehen an die Polizei Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Güglingen: Unfallverursacher gesucht

Erheblichen Sachschaden hinterließ ein Unbekannter am Dienstagvormittag nach einem Unfall in Güglingen. Ein 36-Jähriger parkte seinen weißen Audi A 5 um 8 Uhr in der Steinäckerstraße gegenüber der Nummer 19. Als er gegen 13 Uhr zurückkam, sah er die Beschädigungen auf der Fahrerseite. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf etwa 5.000 Euro. Hinweise gehen an das Revier Lauffen, Telefon 07133 2090.

Untereisesheim: In Wohnhaus eingebrochen

Durch ein aufgebrochenes Kellerfenster gelangten Unbekannte in der Zeit zwischen dem Freitag vergangener Woche und Sonntagnachmittag in ein Wohnhaus in der Untereisesheimer Kirchstraße. Die Diebe nahmen einen 50 Zentimeter hohen Metalltresor mit. In diesem befand sich neben Bargeld auch Schmuck. Verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kirch-, der Neckar- oder der Gartenstraße sollten dem Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, gemeldet werden.

Möckmühl: Nach Sachbeschädigung Täter gesucht

Knapp 1.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Montagvormittag in Möckmühl an. Eine 56-Jährige stellte ihren Mazda um 7 Uhr auf dem Parkplatz einer Seniorenresidenz in der Straße Im Schlot ab. Als sie zurückkam sah sie den Schaden auf der Beifahrerseite. Die verständigte Polizei schließt nicht aus, dass der Schaden nicht absichtlich verursacht wurde, sondern dass eventuell ein Fußgänger aufgrund des Blitzeises ausgerutscht und gegen den PKW gefallen war. Hinweise gehen an den Polizeiposten Möckmühl, Telefon 06298 92000.

Hardthausen: Nach Sachbeschädigungen Täter gesucht

Bereits zweimal hat ein Unbekannter den PKW einer Frau beschädigt. In beiden Fällen stand der Opel Astra Kombi in der Straße Ob dem Kirchhof. In der Nacht zum Dienstag zerkratzte der Täter den Lack des Autos und beschädigte einen Außenspiegel. Bereits am Sonntagabend hatte vermutlich derselbe Unbekannte in der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 20 Uhr die Luft aus einem Reifen gelassen. Verdächtige Beobachtungen sollten dem Polizeiposten Neuenstadt, Telefon 07139 47100, gemeldet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell