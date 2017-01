POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 30.01.2017 Schwere Unfälle wegen Glatteis

Heilbronn (ots) - Forchtenberg: Drei Schwerverletzte wegen Glatteis

Drei Schwerverletzte mussten am Montagmorgen nach einem Unfall im Hohenlohekreis vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht werden. Ein 22-Jähriger fuhr kurz nach 8 Uhr mit seinem Opel Astra von Sindringen in Richtung Ohrnberg, als der PKW vermutlich aufgrund Eisglätte auf die Gegenfahrspur kam und dort so heftig mit einem entgegen kommenden VW frontal zusammen stieß, dass sich die Fahrzeuge regelrecht ineinander verkeilten. Der Opelfahrer musste mit schwersten Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Der 56-jährige Fahrer des VW-Busses und sein 54 Jahre alter Beifahrer wurden schwer verletzt. An den Fahrzeugen, die nach dem Unfall von der Straße in eine Böschung geschleudert worden waren, entstand Totalschaden. Die Straße musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Königheim: Tödlicher Verkehrsunfall wegen Glatteis

Bei minus vier Grad und einsetzendem Regen fuhr ein 36-Jähriger mit seinem VW Polo am Montagmorgen von auf der B 27 von Weikerstetten in Richtung Königheim. Auf der spiegelglatten Fahrbahn geriet sein Wagen ins Schleudern und auf die Gegenfahrbahn, wo er mit der Fahrerseite gegen die Front eines entgegen kommenden Mitsubishi einer 46-Jährigen prallte. Der Polo-Fahrer wurde eingeklemmt und verstarb aufgrund der Schwere seiner Verletzungen noch an der Unfallstelle. Die Feuerwehren aus Königheim und Hardheim mussten ihn aus dem Wrack seines PKW schneiden. Die Mitsubishi-Fahrerin erlitt schwere Verletzungen. An den Autos entstand Totalschaden. Die B 27 musste während der Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

