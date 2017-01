POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 30.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Alte Tricks, neue Opfer

Hunger täuschten zwei unbekannte Frauen am Sonntagnachmittag in Bad Wimpfen vor, um in die Wohnung einer 80-Jährigen zu gelangen. Im Nachhinein konnte die Polizei feststellen, dass wohl eine der beiden ihr Opfer ablenkte, während die andere den Geldbeutel der Seniorin aus einer Schublade nahm und einsteckte. Bei den Frauen handelte es sich laut der Beschreibung um Südosteuropäerinnen mit schwarzen Haaren. Die etwa 30 Jahre alten Diebinnen sind 1,50 bis 1,60 Meter klein und sprechen gebrochen Deutsch. Hinweise auf das Duo gehen an den Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340. Bereits am Donnerstag der vergangenen Woche sprach ein unbekanntes Paar eine 81-Jährige vor einer Heilbronner Bank an und behauptete, dass sie und die Seniorin sich doch in Ludwigsburg vor 18 Jahren kennen gelernt haben. Sie erfragten, wo ihre "alte Bekannte" denn jetzt wohne und tauchten kurz darauf tatsächlich an der Wohnung auf. Vertrauensselig ließ die Heilbronnerin das Paar herein. Am Sonntag stellte sie dann fest, dass aus ihrem Büro eine Geldkassette samt Inhalt fehlte. Das Paar wurde beschrieben als etwa 50 Jahre alte Südländer, eventuell türkischer oder arabischer Herkunft. Der Mann hatte ein auffallend rundes Gesicht, die Frau trug ein Kopftuch. Die beiden waren mit einem größeren, dunklen PKW unterwegs. Hinweise gehen in diesem Fall an das Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Güglingen: Zuerst falsch, dann richtig

Den falschen Weg hatten sich Einbrecher in der Nacht zum Sonntag in Güglingen ausgesucht. Die Langfinger brachen eine Tür zur außen liegenden Toilette einer Bäckerei in der Emil-Weber-Straße auf. Als sie bemerkten, dass sie vom WC aus nicht ins Gebäudeinnere gelangen können, wuchteten sie die Eingangstür zu einem Verkaufscontainer auf. Dort stahlen sie aus der Kasse etwas Bargeld.

Polizei warnt vor auftauenden Eisflächen

Tödlich verlief der Ausflug eines Hundes am Sonntagnachmittag auf das Eis des zugefrorenen Eichbottsees bei Leingarten. Der Besitzer des Tiers alarmierte die Feuerwehr. Die Wehren aus Leingarten, Heilbronn und Laufen rückten an, für den Hund kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte von den Einsatzkräften nur noch tot aus dem Wasser geborgen werden. Am Breitenauer See musste die Polizei wegen leichtsinnigen Eisläufern einschreiten. Obwohl wegen des bereits tauenden Eises Verbotsschilder aufgestellt waren, ließen sich viele Leute nicht von einer Tour auf das Eis des Sees abhalten. Erst nachdem die Polizei Lautsprecherdurchsagen machte, trollten sich die Uneinsichtigen.

Gundelsheim: Strohballen in Flammen

An drei verschiedenen Stellen zwischen Gundelsheim und Bachenau gelagerte Strohballen standen am Samstagnachmittag in Flammen. Der Wert der Rundballen konnte bislang noch nicht beziffert werden. Da die Polizei von Brandstiftung ausgehen muss, werden Zeugen gesucht, die am Samstag, zwischen 14 und 15.15 Uhr im Gewann Steingrube, in der Nähe der Kreisstraße zwischen Bachenau und Gundelsheim verdächtige Personen oder ein Fahrzeug gesehen haben. Hinweise gehen an den Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041.

Obersulm: Nach Unfall geflüchtet

Über 1.500 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter nach einem Unfall am Sonntagnachmittag auf dem Parkplatz P1 am Breitenauer See bei Obersulm. Ein 59-Jähriger stellte seinen dunklen VW Passat um 13.30 Uhr dort ab. Als er um 15 Uhr zurückkam, war sein Wagen an der Beifahrerseite erheblich beschädigt. An den Beschädigungen fand die Polizei rote Lackantragungen. Wer Hinweise auf den Verursacher oder dessen roten, beschädigten PKW geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Wie im Film - Kurioser Autodiebstahl

Wie beim Kinofilm "Hangover" ging es am Sonntagmorgen in Heilbronn zu. Eine 48-jährige Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens bat morgens um 6.30 Uhr ihren Kollegen, er möge doch ihr Auto vom Eis befreien. Der hilfsbereite Mann ging zu dem Fahrzeug und fand in diesem einen auf dem Beifahrersitz sitzenden Unbekannten. Auf seine Frage gab dieser an, er warte hier. Er glaubte dem Mann, ließ den Motor des Renault Lagunas an und ging weg. Der Unbekannte setzte sich dann ans Steuer und fuhr weg. Bei seiner Flucht durchbrach er mit dem PKW einen Bauzaun, wobei dieser und das Auto erheblich beschädigt wurden. Der Mann und ein Bekannter konnten kurz darauf in Ludwigsburg festgenommen werden, nachdem ein Anwohner den beschädigten Renault vor seinem Haus parkend gemeldet hatte. Warum der 29-Jährige den Laguna gestohlen hat, ist bislang unklar. Die beiden Tatverdächtigen, die vermutlich reichlich alkoholischen Getränken zugesprochen hatten, können sich angeblich an nichts erinnern. Die Ermittlungen dauern an.

