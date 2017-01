POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Hohenlohekreis: Eisflächen nicht sicher - Polizei holt Kinder vom Eis!

Die Gefahr von Eisbruch haben manche Bürger in den vergangenen Tagen unterschätzt. An mehreren zugefrorenen Seen im Präsidiumsgebiet wagten sich Menschen auf's Eis, obwohl dessen Tragkraft nicht sicher war. In der Hofgartenresidenz in Öhringen beobachteten Passanten am Freitagmittag Kinder auf dem eisbedeckten Teich beim Tiergehege und benachrichtigten die Polizei. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Kinder allerdings schon verschwunden. Auch auf dem Kocher wurden am Samstagnachmittag drei Kinder gesichtet. Weil diese der Aufforderung, die Eisfläche zu verlassen, nicht nachkamen, alarmierten Zeugen ebenfalls die Ordnungshüter. Aufgrund der Gefahrensituation kam außer der Polizeistreife auch ein Rettungswagen mit vor Ort. Aber auch hier waren die drei Kinder bereits weg. Am Sonntagabend waren ein Elfjähriger und sein ein Jahr älterer Freund auf dem zugefrorenen Fluss unterwegs. Eine besorgte Anwohnerin rief auch in diesem Fall die Polizei an. Die Beamten holten die Kinder schließlich vom Eis.

Mulfingen-Jagstberg: Ascheeimer brannte

Noch Glück im Unglück hatte ein Hausbesitzer am Sonntagnachmittag nach einem Feuer in seiner Scheune in Mulfingen-Jagstberg. Der Mann hatte kurz vor 17 Uhr einen Eimer mit vermeintlich erloschener Asche aus seinem Heizofen in den Schuppen gestellt. Danach ging er zurück in sein angebautes Wohnhaus um fernzusehen. Als plötzlich der Strom ausfiel, wollte der 59-Jährige nach der Ursache sehen und entdeckte, dass Rauch aus der Scheune drang. Mit einem Feuerlöscher versuchte er die Flammen zu bekämpfen. Die Feuerwehren aus Mulfingen und Jagstberg, mit 50 Personen und vier Fahrzeugen im Einsatz, bracht den Brand schließlich unter Kontrolle. Wie sich herausstellte, hatte die zuvor entsorgte Asche vermutlich doch noch glühende Bestandteile enthalten. Diese hatte offenbar zunächst den Plastikeimer und schließlich einen alten Schrank und gelagertes Brennholz entzündet. Durch das rasche Einschreiten des Eigentümers konnte Schlimmeres verhindert werden, so dass es bei einem eher geringen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro blieb. Verletzt wurde niemand.

Künzelsau: "Wintersport" auf dem Acker - Junger Mann bekommt Anzeige

Nicht besonders lustig fand ein Landwirt am Sonntagnachmittag in Künzelsau-Gaisbach die Idee eines jungen Mannes. Gegen 15.30 Uhr war dieser nämlich mit seinem Mercedes-Geländewagen auf dem mit Wintergerste eingesäten Acker des 48-Jährigen herumgefahren. Im Schlepptau hatte der 20-Jährige seine beiden Kumpels, die jeweils mit einem Snowboard und einem Schneemobil ihre Kreise auf dem Feld drehten. Wie viel von der Ernte durch die "wintersportliche" Aktion beeinträchtigt wurde, kann erst im Frühjahr eingeschätzt werden. Der Autofahrer bekommt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung.

Öhringen: Steinewerfer beschädigt Fensterscheibe

Ein bislang unbekannter Steinewerfer hat in der Nacht zum Sonntag in Öhringen die Scheibe einer Gaststätte beschädigt. Gegen 4.30 Uhr hörte ein Anwohner Lärm in der Ledergasse und beobachtete eine Person, die mit einem roten Kapuzenpulli bekleidet war, und sich im Eingangsbereich des Lokals befand. Hinweise zu der Sachbeschädigung nimmt die Öhringer Polizei, Telefon 07941 9300, entgegen.

Neuenstein: In Wohnhaus eingestiegen

Über ein Toilettenfenster gelangten am vergangenen Wochenende Unbekannte in ein Wohnhaus in der Neuensteiner Sophienbergstraße. In der Zeit zwischen Samstag, 19 Uhr und Sonntag, 1:30 Uhr, gelangten die Täter von der Nordseite des Gebäudes aus in die Innenräume, nachdem sie zuvor gewaltsam ein Fenster geöffnet hatten. Sie durchsuchten sämtliche Schränke und fanden schließlich drei Geldkassetten mit Bargeld. Der Einbrecher flüchtete vermutlich über den angebauten Wintergarten nach draußen. Die Polizei in Öhringen nimmt unter der Telefonnummer 07941 9300 sachdienliche Hinweise zu der Tat entgegen.

