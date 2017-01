POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 30.01.2017

Heilbronn (ots) - Glatteis überall - zahlreiche Unfälle

156 Unfälle ohne und 16 Unfälle mit Personenschaden wurden dem Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Heilbronn am Montagmorgen, in der Zeit zwischen 7 und 9.30 Uhr wegen eisglatten Fahrbahnen gemeldet. Bei Königheim rutschte ein PKW in den Gegenverkehr. Ein Autofahrer starb am Unfallort, ein anderer wurde verletzt. Zwischen Sindringen und Ohnrberg kam es ebenfalls zu einem Frontalzusammenstoß. Eine Person wurde eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Polizei musste die Straße sperren. Ein Rettungshubschrauber landete. Die A 81 ist derzeit (Stand 9.45 Uhr) in Richtung Würzburg voll gesperrt. Dort ereigneten sich mehrere Unfälle auf der spiegelglatten Fahrbahn. Hier und auch in anderen Bereichen hatten sogar die Streufahrzeuge Probleme mit dem Weiterkommen.

