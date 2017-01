POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 30.01.2017, mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mosbach: Kam ein Kampfhund aus dem Gebüsch?

Während ein Ehepaar mit ihrem Labrador im Bereich des "Oberer Herrenweg" in Mosbach Gassi ging, stürmte am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr ein Hund aus dem Gebüsch und griff das Pärchen an. Die Angriffe konnten abgewehrt werden. Kurze Zeit später wurde der fremde Hund aus Richtung der Schrebergärten entlang der Gleise (Bereich Kesselfurchgraben) zurückgerufen. Das als Kampfhund, eventuell als Pitbull beschriebene Tier, hörte auf den Namen Tyson. Das Herrchen von Tyson holte seinen Hund zwar zurück, nannte aber seinen Namen nicht. Derzeit ist noch nicht bekannt, ob der Labrador bei dem Angriff verletzt wurde.

Buchen: Betrunken mit dem Auto unterwegs

Mit einem Alkoholwert von circa 1,5 Promille war am Samstagmittag ein 70-Jähriger mit seinem Fahrzeug in Walldürn unterwegs. Einer Streife vom Polizeirevier Buchen war der Mann durch seine Fahrweise aufgefallen. Im Bereich der Buchener Straße wurde der Wagen schließlich gestoppt. Nachdem beim Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen wurde und ein Test den Verdacht bestätigte, musste dieser eine Blutprobe abgeben. Auch der Führerschein wurde einbehalten.

Blitzeis Unfall Gesamtmeldung erfolgt gesondert!

