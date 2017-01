POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 29.01.2017 Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen: Brand in Sägewerk

Wahrscheinlich 7 Millionen Euro Schaden entstand (laut dem Eigentümer) bei einem Brand am Sonntagvormittag in einem Sägewerk in Buchen. Das Feuer wurde kurz nach 9 Uhr entdeckt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte die Haupthalle des Sägewerks, die 120 Meter lang und 18 Meter breit ist, licherloh. Die eingesetzten Feuerwehren aus Buchen und umliegenden Gemeinden waren mit 129 Einsatzkräften am Brandort, konnten aber nicht mehr verhindern, dass das Gebäude komplett abbrannte. Während der Löscharbeiten musste die Landesstraße 519 zwischen Seckach und Bödigheim gesperrt werden. Der Verkehr wurde örtlich umgeleitet. Kurz vor 12 Uhr meldete die Feuerwehr, dass die Halle komplett ausgebrannt sei. Trotzdem werden die Löscharbeiten aufgrund vorhandener Brandnester noch Stunden dauern. Die Reste des Dachs müssen abgebaut werden. Die Brandursache ist derzeit unklar. Falls dies möglich sein sollte, werden Spezialisten den Brandort im Laufe des Montags untersuchen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

