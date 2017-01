POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 29.01.2017 Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Neues AfD-Büro beschmiert

Farbschmierereien am neuen AfD-Büro am Tauberbischofsheimer Marktplatz bemerkte eine Streife des örtlichen Polizeireviers in der Nacht zum Samstag, kurz nach 3 Uhr. Unbekannte hatten ein Schild mit roter Farbe besprüht und die gesamte Fassade einschließlich eines Schaufensters und der Eingangstür mit Eiern beworfen. Das Büro wurde am Samstagnachmittag eingeweiht. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Die Polizei sucht Zeugen, die in der Zeit zwischen Freitagabend, 21.30 Uhr und Samstagmorgen, 3 Uhr im Bereich des Marktplatz verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise gehen an die Kriminalpolizei Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell