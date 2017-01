POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2017, mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Schwarzach-Unterschwarzach: Versuchter Einbruch in Discounter

Obwohl sie ein Fenster einschlugen und versuchten eine Metallschiebetüre aufzubrechen, gelangten bislang unbekannte Täter nicht in das Innere eines Ladens in der Unterschwarzacher Straße "Am Markt". In der Nacht zum Freitag, gegen 23.35 Uhr, wurde die Polizei über den Einbruchsversuch informiert. Umgehend wurde das Geschäft durch mehrere Streifen überprüft. Hierbei waren auch Diensthunde im Einsatz. Möglicherweise haben zwei "dubiose" Männer mit der Tat zu tun, sie hielten sich zumindest am Donnerstagabend, gegen 17.00 Uhr, verdächtig lange im Einkaufscenter auf um anschließend lediglich zwei Energydrinks zu kaufen. Die Verdächtigen könnten aufgrund ihrer markanten Erscheinung auch anderen aufgefallen sein. Einer ist groß und sehr dünn, der andere auffallend klein (150 cm) und dick. Beide werden auf circa 25 Jahre geschätzt. Bekleidet war der Schlanke mit einer weißen Stoffjacke und einer dunklen Jeanshose, er trug zudem einen Rucksack. Der Untersetzte trug eine helle Jeans und eine Jeansjacke. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Schefflenz-Oberschefflenz/B 292: Schwerer Verkehrsunfall

Mit dem Verdacht schwerer Verletzungen wurden die vier Insassen eines Ford Fiesta am Donnerstagabend in Krankenhäuser eingeliefert. Der Wagen fuhr auf der B 292 von Oberschefflenz in Richtung Adelsheim und kam in einem Waldstück aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der kleine Pkw überschlug sich hierbei und kam circa 10 Meter neben der Straße auf der Seite liegend zum Stehen. An der Unfallstelle waren zwei Notärzte, zwei Rettungswägen und drei Polizeistreifen im Einsatz. Im Verlaufe des Abends konnte dann in Erfahrung gebracht werden, dass die jüngsten Mitfahrer, sechs und vier Jahre alt, unverletzt geblieben sind. Die fahrende Mutter und ihre 19-jährige Tochter wurden nur leicht verletzt, auch sie verließen die Klinik kurze Zeit später. Die B292 war während der Unfallaufnahme nur halbseitig befahrbar, es kam jedoch zu keinen Behinderungen. Der Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell