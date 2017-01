POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 27.01.2017 Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen-Eberstal: Nach Unfall geflüchtet

Fast 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter in Eberstal. Ein 24-Jähriger parkte seinen Opel Insignia am Mittwochabend, gegen 20 Uhr in der Keltergasse. Als er am Donnerstagmittag zu dem Wagen zurückkam, war dieser beschädigt. Offensichtlich war der Unfallverursacher beim Vorbeifahren mit seinem PKW an dem geparkten Auto hängen geblieben. Am Opel fand die Polizei schwarze Lackantragungen. Hinweise auf ein beschädigtes, schwarzes Fahrzeug oder den Unfallverursacher gehen an die Polizei Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Künzelsau: Weißer Kleinwagen gesucht

Einen weißen Kleinwagen sucht die Polizei nach einem Unfall bei Künzelsau. Am Donnerstagmorgen fuhr eine 49-Jährige kurz vor 8.30 Uhr mit ihrem VW Passat von Weilersbach in Richtung Kocherstetten. Kurz vor Kocherstetten kam ihr ein weißer Kleinwagen, eventuell handelte es sich um einen Fiat 500, entgegen. Der unbekannte Fahrer kam mit seinem Wagen zu weit nach links, weshalb sich die beiden PKW mit den Fahrerspiegeln streiften. Der Unfallverursacher gab Gas und flüchtete. Hinweise gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Bretzfeld-Schwabbach: Autofahrerin verletzt

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt eine 28-Jährige bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag bei Schwabbach. Die junge Frau fuhr mit ihrem VW Golf von Bretzfeld in Richtung Schwabbach, als direkt vor ihr eine 79-Jährige mit ihrem Opel nach links in Richtung Autobahn einbog und dabei offensichtlich das entgegenkommende Auto übersah. Bei dem Zusammenprall der Fahrzeuge entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

