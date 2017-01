POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn mit einer Meldung zu einem tödlichen Arbeitsunfall in Siegelsbach

Heilbronn (ots) - Siegelsbach: Tödlicher Arbeitsunfall

Zu einem tragischen Arbeitsunfall ist es am frühen Donnerstagmorgen in Siegelsbach gekommen. Auf dem Gelände einer Firma im Mörikeweg geriet nach bisherigem Ermittlungsstand ein Arbeiter in eine Presse und verletzte sich hierbei tödlich. Wie der Mann in die Maschine geriet ist derzeit noch unklar. Beamte der Kriminalpolizei Heilbronn haben die Ermittlungen zur Aufklärung der Geschnisse aufgenommen. Es wird derzeit von einem Unglücksfall ausgegangen. Die Feuerwehren Siegelsbach und Bad Rappenau waren mit sieben Fahrzeugen und 35 Mann im Einsatz. Es wurden zudem Notfallseelsorger für die Betreuung der weiteren Mitarbeiter eingesetzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell