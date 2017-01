POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.01.2016, mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Neuenstadt: Kind getreten

Auf dem Weg von der Schule nach Hause wurde am Mittwochmittag gegen 13.15 Uhr, in der Neuenstadter Öhringerstraße ein Zehnjähriger von einem Jugendlichen im Vorbeilaufen gegen das Knie getreten. Den Schilderungen des Jungen zu Folge sollen ihm zwei Jugendlicheim Bereich des Lindenplatzes entgegengekommen sein. Einer der beiden habe dann grundlos zugetreten, anschließend seien sie in Richtung Freilichtbühne weggerannt. Gekannt hat der Viertklässler die Jungs nicht, konnte sie aber beschreiben. Denjenigen, welcher ihn getreten hatte, beschrieb er als 150 - 160 cm groß und schlank. Er soll eine blaue Jacke mit Kapuze, eine schwarze Stoffhose und weiße Schuhe getragen haben. Seinen Begleiter beschriebt er genauso groß, schlank mit roter Kapuzenjacke, schwarzer Hose und roten Schuhen. Zeugen, die zur genannten Zeit den Vorfall beobachten konnten, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuenstadt, unter 0713947100, in Verbindung zu setzen.

Brackenheim-Dürrenzimmern: Ski-Ausrüstung gestohlen, Täter ermittelt

Da staunte eine junge Frau aus Dürrenzimmern am Mittwochnachmittag nicht schlecht. Sie lud in der Fuchslochstraße gegen 15.30 Uhr ihre Skiausrüstung aus dem Auto auf die Straße. Anschließend ging sie kurz ins Haus und stellte bei ihrer Rückkehr fest, dass die Bretter fehlten. Offenbar hatten Sperrmüllsammler just zu dieser Zeit die Straße passiert und die Skier samt Ausrüstung in ihren Sprinter geladen. Durch die schnelle Fahndung der Polizei konnte das Fahrzeug im Raum Brackenheim angehalten werden. Im Laderaum wurden die Beamten fündig. Das Equipment der Besitzerin war noch vollständig und konnte ihr übergeben werden. Die ungarischen Schnäppchenjäger wurden zunächst vorläufig festgenommen, durften jedoch im Laufe des Abends nach der Zahlung einer entsprechenden Sicherheitsleistung wieder weiterfahren.

Langenbrettach: Mutmaßliche Betrüger haben Geschäftsleute im Visier

Durch die Gemeinde Langenbrettach wurde die - Bürgerbroschüre Langenbrettach- in Umlauf gebracht. Diese enthält Anzeigen von den örtlichen Geschäftsleuten. In bisher einem Fall kam es nun dazu, dass einer Geschäftsfrau telefonisch mitgeteilt wurde, sie hätte den Beitrag für ihre Werbeanzeige in genanntem Heft nicht bezahlt. Da sich die Frau sicher war, das Geld überwiesen zu haben, schaute sie in ihren Unterlagen nach und teilte der Anruferin mit, dass sie bezahlt hätte und den Vorfall nun der Polizei melden werde. Das Gespräch wurde daraufhin durch die wütende Anruferin beendet und es gab keine Folgeanrufe. Ermittlungen der Polizei beim zuständigen Verlag ergaben, dass niemand aus dieser Firma in Langenbrettach angerufen habe. Die Polizei geht derzeit von einem Betrugsversuch aus. Es ist nicht auszuschließen, dass weitere Geschäftsleute in Langenbrettach in gleicher Art und Weise durch die mutmaßlichen Betrüger kontaktiert werden.

Neudenau-Siglingen: Lagerfeuer löst Feuerwehreinsatz aus

Ein Lagerfeuer in der Seitenstraße in Neudenau-Siglingen löste am späten Mittwochabend einen Feuerwehreinsatz aus. Eine Anruferin meldete der Leitstelle gegen 23:20 Uhr einen Brand in der Grundschule. Die Feuerwehr rückte mit 35 Mann und sechs Fahrzeugen zum Einsatzort aus; fand jedoch nichts zum Löschen. Warum die Schule als möglicher Brandort benannt wurde ist unklar, vermutlich wurde die Örtlichkeit falsch eingeschätzt.

Wüstenrot: Brand beschädigt LKW

Vermutlich durch einen technischen Defekt entzündete sich ein in der Gustav-Vogelmann-Straße in Wüstenrot abgestellter LKW. Hierbei griffen die Flammen am Mittwochmorgen auch auf den Innenraum des Fahrzeuges über. Die Feuerwehr Wüstenrot konnte den Brand löschen. Über die Höhe des Sachschadens liegen keine Erkenntnisse vor.

Talheim: Diesel, Spiegel und Scheinwerfer von/aus Bagger entwendet

Aus dem Tank eines Kettenbaggers, der im Talheimer Gewann "Lange Hart" in einer Weinberganlage abgestellt war, wurden 300 Liter Diesel entwendet. In der Zeit von Freitag bis Dienstag wurden außerdem sämtliche Außenscheinwerfer sowie die Spiegel des Fahrzeugs gestohlen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Untergruppenbach, unter 07131 644630, in Verbindung zu setzen.

