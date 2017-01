POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 26.01.2017 / Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - A81/Boxberg: Glimpflicher Ausgang eines Unfalls Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch auf der A81 bei Boxberg wurden zwei Personen leicht verletzt. Der 47 Jahre alte Pkw-Fahrer fuhr auf der A81 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Würzburg. Ein sehr zügig fahrender Pkw fuhr aus unbekannter Ursache frontal und ungebremst auf das Heck eines Lastwagens auf. Auf Höhe des Beschleunigungsstreifens an der Anschlussstelle Boxberg übersah der Pkw-Lenker offenbar einen Lkw, der auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs war und fuhr auf diesen auf. Bei dem Unfall wurde der Laster nach rechts abgewiesen und prallte frontal in die Leitplanke. Hierbei blockierte der Lastwagen die rechte Fahrspur. Der Pkw wurde aufgrund des Aufpralls auf einer Länge von über 40 Metern zwei Mal in die Mittelleitplanke geschleudert. Anschließend konnte der mutmaßliche Unfallverursacher sein stark demoliertes Fahrzeug auf den Standstreifen manövrieren und dort anhalten. Aufgrund der angelegten Sicherheitsgurte erlitten beide Fahrer nur leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen sowie den Leitplanken entstand ein Gesamtschaden von ca. 29.000EUR.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell