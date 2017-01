POL-HN: Pressebericht Polizeipräsidium Heilbronn vom 26.01.2016 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Einbruch in ein Firmengebäude

Über ein Fenster im Obergeschoß einer Firma in der Eichendorffstraße in Ingelfingen gelangten unbekannte Täter in das Innere des Gebäudes. Die Diebe durchwühlten zwei Büroräume wurden durchwühlt. Nach derzeitigen Ermittlungen dürfte die Tatzeit zwischen Dienstagnachmittag, 16:16 Uhr und Mittwochmorgen, 7.00 Uhr, liegen. Die Täter entwendeten Elektronikgeräte und Bargeld. Zeugen, welchen in der Nacht auf Mittwoch im genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, 079408290, zu melden.

Neuenstein: Schwerer Arbeitsunfall

Mit einer Feinsäge hat sich am Mittwochmittag ein Arbeiter in der Neuensteiner Buchfeldstraße so schwer verletzt, dass er mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden musste. Der Arbeiter schnitt im Dachgeschoß des Gebäudes Dachlatten mit der Säge. Diese verfing sich und schnalzte in den Unterarm des 28-Jährigen. Reflexartig konnte der Mann das Arbeitsgerät wegziehen wobei er sich auch noch an der Schulter verletzte.

Bretzfeld: Verpuffung im Blechfass

Mit einer Flex wollte ein 23-Jähriger am Mittwochmorgen ein 30 Liter Blechfass auftrennen um sich daraus einen Mülleimer für seinen Schreibtisch zu basteln. Trotz Hinweistafeln und dem Wissen, dass zuvor Nitro-Verdünnung im Fass gelagert war, nutzte er das elektrische Schneidewerkzeug. Durch den Funkenflug verpufften die Restgase wodurch ein Feuerstrahl durch das offene Spundloch austrat und den Handwerker im Gesicht traf. Der Mann wurde mit Gesichtsverbrennungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Glücklicherweise trug er eine Schutzbrille, sodass die Augen nicht verletzt wurden.

