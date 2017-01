POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 26.01.2017 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis:

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis:

Aglasterhausen: Fahrzeug beim Ausparken beschädigt und geflüchtet

5000 Euro hinterließ ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug im Verlaufe des Mittwochs in der Aglasterhausener Schwarzacher Straße und verließ die Unfallstelle unerkannt. Ein Jeep war in der Zeit von 08.30 Uhr bis 17.00 Uhr gegenüber einer Firmenausfahrt geparkt und wies Schäden auf, deren Höhe darauf schließen lassen, dass es sich beim Verursacherfahrzeug um einen LKW gehandelt haben könnte. Wer im Bereich der Schwarzacher Straße zum genannten Zeitpunkt den Vorfall beobachten konnte wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach, unter 06261 8090, in Verbindung zu setzen.

Neckarzimmern: Wohnhausbrand in der Neckarstraße

Vermutlich ein Ofen war der Auslöser eines Brandes in der Neckarstraße in Neckarzimmern am Mittwochabend. Weil seine Brandmelder reagierten und im Anschluss alle Sicherungen des Hauses heraussprangen, wurde der Bewohner des Gebäudes auf ein Knistern im Bad aufmerksam. Eigene Versuche das Feuer zu löschen schlugen fehl weshalb die Feuerwehr verständigt wurde. Mit 50 Mann und sieben Fahrzeugen waren die Wehren von Neckarzimmern, Neckarelz, Diedesheim und der Bundeswehr vor Ort. Der Gebäudeschaden beläuft sich auf circa 130.000 Euro, das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Ein Fremdverschulden wird ausgeschlossen.

Mosbach-Neckarelz: Holzschrank in APG Halle aufgebrochen

Mit Gewalt wurde ein verschlossener Holzschrank der Sporthalle in der Heidelberger Straße in Neckarelz aufgebrochen. Aus dem Schrank wurden zwei teure, silberne Radiogeräte der Marke JVC entwendet. Der Diebstahl dürfte sich in der Zeit zwischen 17. Januar, 16:00 Uhr und 18. Januar, 8:00 Uhr ereignet haben. Hinweise zur Tat und dem Verbleib der Radios nimmt der Polizeiposten Mosbach-Diedesheim, unter 06261 6757-0 entgegen.

