POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 26.01.2017 / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Pkw zerkratzt - Zeugen gesucht Nach Zeugen sucht die Polizei nach einer Sachbeschädigung am Dienstag in Bad Mergentheim. Ein unbekannter Täter hat einen gelbfarbenen Pkw am hinteren rechten Kotflügel mit einem unbekannten Gegenstand zerkratzt. Der Wagen war in der Wachbacher Straße, auf Höhe Hausnummer 52, auf einem öffentlichen Parkplatz abgestellt. Zeugen, die im Verlauf des Dienstags in der Zeit zwischen 07.30 Uhr und 16.15 Uhr im Bereich der Wachbacher Straße Beobachtungen zur Tat gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 mit dem Polizeirevier Bad Mergentheim in Verbindung zu setzen.

Bad Mergentheim und Wertheim: Anrufe durch falschen Polizeibeamten Mindestens sechs Mal kam es am Mittwoch zu Anrufen durch falsche Polizeibeamte im Bereich Bad Mergentheim und Wertheim. Der angebliche Polizeibeamte versuchte die Angerufenen zu verunsichern und gab vor, dass sich in der Gegend Straftäterbanden aufhalten würden. Hierbei fragte der falsche Polizeibeamte die Angerufenen über deren Wertgegenstände, Bankverbindungen, Wohnverhältnisse und Bargeldbeständen in deren Haushalte aus. Der Anrufer sprach hierbei jeweils akzentfrei Deutsch. Glücklicherweise reagierten die Betroffenen in allen Fällen richtig, verständigten die Polizei. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmache. Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als Polizeibeamte vorstellen. Geben sie keine Details zu ihrer Wohnungssituation oder finanziellen Verhältnissen preis. Äußerste Vorsicht bei Verabredungen für Übergaben von Wertgegenständen oder Bargeld am Telefon zum angeblichen Eigenschutz. Informieren sie schnellst möglich die Polizei über 110.

