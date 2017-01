POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 25.01.2017 / Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Neckarsulm: Wochenende der Randalierer - Zeugen gesucht!

Am vergangenen Wochenende beschäftigten Randalierer die Neckarsulmer Polizei. In der Nacht zum Samstag haben bislang Unbekannte in einer Neckarsulmer Bank großen Sachschaden angerichtet. Gegen 0.45 Uhr betraten ein Mann und eine Frau die Einzahlkabine der in der Deutschordenstraße ansässigen Bankfiliale. Sogleich begannen sie die Rückwand der Kabine abzumontieren bzw. abzureißen. Zusammen trugen sie diese anschließend nach draußen. Das Pärchen ließ sich dabei von der Videoüberwachung nicht stören. Die beiden fanden im Gegenteil offenbar Gefallen daran, gefilmt zu werden und posierten vor der Kamera. Der Mann hat kurze, vermutlich braune Haare und trug ein graues Basecap, einen schwarzen Kapuzenpulli mit weißer Aufschrift sowie eine schwarze Hose und weiße Turnschuhe mit blauen Applikationen. Er hatte einen grauen Rucksack, eventuell der Marke Eastpak, bei sich. Seine Begleiterin hat dunkle Haare und war bekleidet mit einem schwarzen Mantel und schwarzen Schuhen. Unter dem Mantel trug sie eventuell einen grauen Kapuzenpulli. Beide waren zwischen 25 und 30 Jahren alt. Das Duo hat Sachschaden in Höhe von zirka 1.000 Euro verursacht. Am Sonntagabend, gegen 20.40 Uhr alarmierten Passanten die Polizei, weil ein Mann in der Neutorgasse offenbar seine Wut an den dort geparkten Autos ausließ. Der bisher noch nicht ermittelte Täter richtete dabei an einem Ford Fiesta sowie einem Opel Corsa Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro an. Er trug, Zeugenaussagen zu Folge, eine auffällige rote Bomberjacke und ist etwa 30 Jahre alt. Wer Hinweise zu den beiden Taten geben kann, sollte sich mit der Polizei Neckarsulm, Telefon 07132 9371-0, in Verbindung setzen.

Abstatt: Nach teurem Parkrempler einfach weitergefahren - Zeugen gesucht!

Etwa 25 Minuten lang hatte ein Autofahrer seinen Audi A4 am Dienstag auf dem Parkplatz einer Bank in der Abstatter Rathausstraße abgestellt. In diesem Zeitraum, zwischen 15 und 15.25 Uhr, fuhr ein Unbekannter vermutlich bei einem missglückten Parkmanöver gegen die hintere Beifahrerseite des Autos und richtete einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro an. Ohne den Unfall zu melden, fuhr der Schadensverursacher einfach weiter. Dabei dürften auch an seinem eigenen Fahrzeug Beschädigungen in Höhe von mehreren hundert Euro entstanden sein. Die Polizei in Weinsberg nimmt unter der Telefonnummer 07134 9920, Hinweise zu der Unfallflucht entgegen.

Flein: Einbrecher in Wohnhaus

Am Dienstagnachmittag hatten Hauseigentümer in Flein während ihrer Abwesenheit unerwünschten Besuch. In der Zeit zwischen 16.15 und 20 Uhr hatten Einbrecher ihr Wohnhaus in der Grafenbergstraße im Visier. Sie gelangten auf der Südseite des Gebäudes über eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür in die Wohnräume, in der sie sämtliche Schränke und Schubladen öffneten und durchwühlten. Ob sie etwas Stehlenswertes fanden bzw. welchen Sachschaden sie angerichtet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Passanten oder Anwohner, die im genannten Zeitraum im Bereich des Tatortes verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell