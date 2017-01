POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Öhringen: Technischer Defekt als Brandursache?

Vermutlich eine Heizdecke entzündete das Bett einer 89-Jährigen in der Öhringer Weizäckerstraße. Gegen 23.40 Uhr, am Dienstag, alamierte ein Nachbar der Bewohnerin die Feuerwehr. Laut Angaben der Seniorin hatte sie zuvor ihr Bett mit ihrer Heizdecke wärmen wollen. Sie verließ kurz den Raum und bemerkte bei der Rückkehr ins Schlafzimmer die brennende Heizdecke. Beim Eintreffen der Feuerwehr Öhringen kurze Zeit später, standen bereits das Schlafzimmer und Teile des Dachstuhls in Flammen. Die ältere Dame war zu diesem Zeitpunkt bereits unverletzt aus dem Haus gekommen. Der entstandene Sachschaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

