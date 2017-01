POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 25.01.2017 / Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Gegen Ampelmast gedonnert - Totalschaden Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an einem Auto bei einem Unfall am Dienstagabend in Heilbronn. Ein 52-Jähriger fuhr mit seinem BMW gegen 19.50 Uhr auf der Neckartalstraße und wollte noch an einem Sattelzug vorbeifahren, ehe er nach rechts in die August-Häußer-Straße abbiegen wollte. Hierbei unterschätzte der offensichtlich alkoholisierte BMW-Fahrer die Geschwindigkeit seines PKW, raste auf eine Verkehrsinsel und prallte dort mit voller Wucht gegen einen Ampelmast. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme und der Überprüfung des 52-Jährigen stieg den Polizeibeamten Alkoholgeruch in die Nase. Ein Alkotest bestätigte den ersten Verdacht. Das Gerät zeigte über 1,6 Promille an. Die Abgabe einer Blutprobe sowie seines Führerscheins waren obligatorisch.

Heilbronn: Autoreifen platt gestochen Nach einem bislang Unbekannten, der in den vergangenen Tagen in Heilbronn ein geparktes Auto beschädigt hat, sucht die Polizei. In der Gartenstraße, Höhe des Gebäudes Nr. 27, hatte ein 51-Jähriger seinen VW Lupo am Samstag, gegen 23 Uhr, am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Als er am Dienstagmorgen zurückkam, sah er, dass drei Reifen platt gestochen worden waren. Hinweise auf den Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollten sich bei der Polizei Heilbronn, Telefon 07131 104-2500, melden.

Güglingen: Einbruch in Apotheke Noch unbekannte Einbrecher suchten in der Nacht zum Dienstag eine Güglinger Apotheke heim - die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Über eine Glasschiebetür verschafften sich die Unbekannten zwischen 19.45 Uhr und 7.30 Uhr gewaltsam Zutritt in den Verkaufraum. Aus einer Kasse entwendeten die Täter etwas Bargeld. Weiterhin entwendeten sie den kompletten Tresor des Geschäfts. Da dieser vermutlich in ein Fahrzeug verladen und so abtransportiert wurde, hofft die Güglinger Polizei, unter Telefon 07135 6507, auf Zeugenhinweise.

Bad Friedrichshall: Radfahrer übersehen Leichte Verletzungen zog sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in Bad Friedrichshall zu. Ein 52-Jähriger fuhr mit einem VW Golf gegen 22 Uhr auf der Kreisstraße 2000 von Neckarsulm kommend. An der Einmündung zur Hasenmühle wollte er nach rechts abbiegen. Hierzu ließ er zunächst einen auf dem Radweg in dieselbe Richtung fahrenden Radfahrer durchfahren. Gerade als er mit seinem PKW wieder anfuhr, erfasste der Wagen einen aus Richtung Bad Friedrichshall heranfahrenden Radler. Durch die Kollision stürzte dieser und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf über 2.500 Euro geschätzt.

Erlenbach: In Döner-Imbiss eingebrochen Ungebetenen Besuch erhielt eine Döner-Imbiss-Stube in der Nacht zum Dienstag in Erlenbach. Zwischen 23 und 9 Uhr brach ein Unbekannter die Eingangstür des Geschäfts in der Hauptstraße auf und gelangte im Anschluss ins Innere. Dort machte er sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen und entwendete aus diesem Münzgeld in noch ungekannter Höhe. Darüber hinaus nahm er das Wechselgeld mit, das sich in einer Kasse am Verkaufstresen befand und hinterließ zudem Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei Neckarsulm, Telefon 07132 9371-0, in Verbindung setzen.

