POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 24.01.2017 / Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Neckarsulm: Trickdieb(e) unterwegs

Drei Fälle dreister Diebstähle, die alle nach demselben Muster abliefen, beschäftigen die Neckarsulmer Polizei. Zwei Männer im Alter von 75 und 85 Jahren wurden am 17. und 23. Januar im Bereich des Pfarrhauses in der Pfarrgasse, sowie auf dem Parkplatz eines Hotels in der Nähe der Marktstraße, von einer unbekannten Person angesprochen und unter Vorhalt von einer Euro Münze nach Wechselgeld zum Telefonieren gefragt. Beide griffen nach ihren Geldbeuteln und suchten nach Kleingeld. In einem Fall griff der Täter gleich selbst in das geöffnete Portmonee und holte sich eine Münze heraus. Während dieser Wechselvorgänge müssen die Unbekannten unbemerkt Geldscheine der Senioren aus den Brieftaschen entwendet haben. Insgesamt 175 Euro wurden hierbei erbeutet. In einem anderen Fall sprach ein Unbekannter einen 86-Jährigern direkt nach dem Verlassen einer Bank am Marktplatz an und fragte nach dem Weg zum Marktplatz. Der ältere Herr reagierte wirsch, da sie ja auf demselben standen. In einer nahegelegenen Bäckerei bemerkte er dann das Fehlen von mehreren Hundert Euro aus seinem Geldbeutel. Zur Täterbeschreibung liegen nur vage Angaben vor. In einem Fall soll der mutmaßliche Dieb für die herrschende Witterung ungewöhnlich leicht, mit einer beigefarbenen Hose und einem dunklen Blouson, bekleidet gewesen sein. Als dunkel gekleidet und mit südländischem Akzent sprechend, wurde der Täter im zweiten Fall beschrieben. An einen dunkelblauen Schal und eine dunkelblaue Jacke konnte sich der dritte Bestohlene erinnern.

Die Polizei warnt vor einem weiteren Auftreten der Trickdiebe. Die Vorfälle waren allesamt zwischen 11 und 12 Uhr. Aufgrund der räumlichen Nähe der Tatorte und derselben Vorgehensweise wird seitens der Ermittler davon ausgegangen, dass ein Tatzusammenhang besteht. Ob die Taten von einem oder mehreren Männern begangen wurden, ist nicht bekannt. Insbesondere ältere Menschen stehen im Fokus der Diebe.

Wem im Bereich der Neckarsulmer Innenstadt in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges aufgefallen ist oder wer unter Umständen selbst Opfer eines Trickdiebs in Neckarsulm wurde, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, unter 07132 93710, in Verbindung zu setzen.

