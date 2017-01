POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 24.01.2017 / Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Elztal: Am Steuer eingeschlafen? Wahrscheinlich weil eine Autofahrerin am Steuer ihres Wagens kurz eingenickt war, kam es am Dienstagmorgen in Elztal zu einem Unfall. Eine 54-Jährige befuhr mit einem Peugeot gegen 7.20 Uhr die B27 aus Richtung Buchen kommend. In der Ortsdurchfahrt Neckarburken wurde sie offenbar vom sogenannten Sekundenschlaf übermannt, worauf ihr PKW auf die Gegenfahrbahn geriet und dort frontal auf den entgegenkommenden Saab eines 48-Jährigen prallte. Bei der Kollision erlitt die mutmaßliche Unfallverursacherin leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen war aufgrund erster Meldungen ebenfalls ausgerückt. Ins Krankenhaus musste die Verletzte jedoch nicht gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Während der Bergungsarbeiten musste eine Fahrspur teilweise gesperrt werden. Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell