POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 24.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Kirchardt - Täter dringen über Terrassentüre ins Wohnhaus ein

Die Terrassentüre eines Hauses in der Rappenauer Straße in Kirchardt wurde am vergangenen Wochenende in der Zeit zwischen Samstagabend und Montagabend von Unbekannten aufgebrochen. Im Wohnhaus stahlen sie verschiedene Wertgegenstände und Bargeld. Wer in der tatrelevanten Zeit im Bereich der Rappenauer Straße und im Bereich Grombacher Straße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 mit dem Polizeiposten Bad Rappenau in Verbindung zu setzen.

Eppingen - Zusammenstoß mit Kind

Eine Autofahrerin konnte am Montagmittag einen Zusammenstoß mit einem Sechsjährigen nicht mehr verhindern. Die 47-Jährige befuhr mit ihrem BMW die Hauptstraße in Mühlbach, als der Junge mit seinem Roller direkt vor das Fahrzeug fuhr. Zur Untersuchung wurde der Junge ins Krankenhaus gebracht.

Gemmingen - Geparkter Pkw beschädigt

Ein am Fahrbahnrand geparkter Nissan Quasqai wurde am Montagmorgen von einem Unbekannten mit seinem Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher streifte den Quasqai am vorderen linken Fahrzeugeck und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro. An dem Quasqai wurden rotbraune Lackantragungen festgestellt. Wer in der tatrelevanten Zeit, von 09:30 Uhr bis 10:45 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 mit dem Polizeirevier Eppingen in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm - Bankfiliale mutwillig beschädigt

Zur Zeit Unbekannte haben am Deutschordensplatz in Neckarsulm eine Bankfiliale beschädigt. Die Täter rissen die Rückwand von Einzahlkabinen heraus und nahmen diese anschließend mit. Ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro entstand. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 mit dem Polizeirevier Neckarsulm in Verbindung zu setzen.

Bad Rappenau / Möckmühl - Lkw-Brände durch technische Defekte

Der Motorraum eines Lkw fing am Montagmorgen auf der A6 Anschlussstelle Sinsheim/Steinsfurt-Anschlussstelle Bad Rappenau Feuer. Der Fahrer bemerkte den Brand, der durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Die Freiwillige Feuerwehr Sinsheim war neben der Polizei mit 15 Mann im Einsatz. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Ein weiterer Lkw brannte am Montagabend in den Maisenhälden in Möckmühl. Der 38-Jährige hatte den Motor seines Fahrzeuges warmlaufen lassen, als er das Feuer bemerkte. Als Ursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Der Fahrer konnte den Brand selbstständig löschen. Die Polizei sowie die Freiwillige Feuerwehr Möckmühl waren im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird auf 90.000 Euro geschätzt.

Eberstadt - Pfandflaschendiebstahl

Unbekannte Täter entwendeten am Sonntag 360 Kisten mit PET-Pfandflaschen bei einem Getränkemarkt in der Eberstädter Talstraße. Die Flaschen haben einen Gesamtwert von 1.350 Euro. Die sechs Paletten mit Leergut wurden aus dem zugehörigen Hof des Geländes entwendet. Wer in der tatrelevanten Zeit von 01:30 Uhr bis 17:00 Uhr im Bereich der Talstraße und im Bereich Buchhorner Landstraße verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 mit dem Polizeirevier Weinsberg in Verbindung zu setzen.

Eberstadt - Unbekannte sprengen Hundekotbehälter

Unbekannte haben am Sonntagabend in Eberstadt im Kreuzgartenweg einen Hundekotbehälter aus Metall in die Luft gesprengt. Mit was der Behälter in die Luft gesprengt wurde ist unbekannt. Der entstandene Sachschaden beträgt 589 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 mit dem Polizeirevier Weinsberg in Verbindung zu setzen.

Heilbronn - Einbruch in Jugendeinrichtung

Drei Geldkassetten mit Bargeld entwendeten Unbekannte am vergangenen Wochenende aus einer Jugendeinrichtung in der Kirchbergstraße in Heilbronn. Die Täter hebelten eine Türe auf, um in das Innere der Einrichtung zu gelangen. Entwendet wurde etwas Bargeld. Wer in der tatrelevanten Zeit von Freitag, 18:00 Uhr bis Samstag, 15:00 Uhr verdächtige Wahrnehmungen im Bereich Kirchbergstraße und Frankenbacher Straße gemacht hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach, unter der Telefonnnummer 07131 28330, zu melden.

Eppingen - Geschwindigkeitskontrolle

13 Fahrzeuge wegen überhöhter Geschwindigkeit verwarnt, so lautet das Ergebnis einer durchgeführten Geschwindigkeitskontrolle am Montagmittag auf der L592 in Eppingen-Richen. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit an der kontrollierten Stelle ist 70 km/h. Am schnellsten unterwegs war ein Pkw-Fahrer mit 103 km/h. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Neckarsulm - Versuchter Einbruch in Mehrfamilien- und Geschäftshaus

Unbekannte Täter versuchten die Geschäfteingangstüren eines Mehrfamilien- und Geschäftshauses in der Neckarstraße in Neckarsulm aufzubrechen. Den Tätern gelang es allerdings nur, die Hauseingangstüre aufzubrechen. Sie gelangten ins Treppenhaus und versuchten hier zwei weitere Türen aufzubrechen. Dies gelang den Einbrechern jedoch nicht, weshalb sie ihr weiteres Vorhaben abgebrochen haben. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

