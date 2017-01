POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 24.01.2017 / Neckar-Odenwald-Kreis / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Osterburken: Betrunken mit Kindern Auto gefahren - Zeugen gesucht Eine Blutprobe musste eine Skoda-Fahrerin am Montag abgeben, da sie sich betrunken ans Steuer ihres PKWs gesetzt hatte. Wie bislang in Erfahrung gebracht werden konnte, fuhr die offenbar betrunkene Frau mit ihren beiden Kindern im Auto gegen 17.30 Uhr auf der Güterhallenstraße in Osterburken in Richtung Baulandhalle. Dort fuhr sie wohl so dicht an einem Fußgänger vorbei, dass dieser die Autofahrerin auf dem Parkplatz der Baulandhalle ansprach. Anschließend fuhr die Frau jedoch weiter. Eine Streife des Polizeireviers Buchen kontrollierte die Autofahrerin, wobei den Beamten Alkoholgeruch in die Nase stieg. Ein Alkotest ergab einen Wert von rund zwei Promille. Die Dame musste daraufhin die Beamten begleiten und eine Blutprobe abgeben. Die Polizei Buchen bittet den Fußgänger, der eventuell an der Baulandhalle gefährdet wurde, sowie weitere Zeugen, sich unter Telefon 06281 904-0 zu melden.

Mosbach: Auto gestreift und das Weite gesucht - 1.500 Euro Schaden Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro richtete ein unbekannter Autofahrer am Montag in Mosbach an. Zwischen 8 und 13.30 Uhr hatte eine 39-Jährige ihren Mazda auf dem Parkplatz einer Autowerkstatt in der Mosbacher Straße geparkt. Als sie zurückkam, sah sie am rechten Kotflügel sowie an der Beifahrertür frische Unfallbeschädigungen. Der Unbekannte hatte den PKW mit seinem Wagen offensichtlich beim Ein- oder Ausparken gestreift und war dann weiter gefahren. Hinweise auf den Verursacher hat die Polizei Mosbach bislang nicht. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06261 809-0 zu melden.

Obrigheim: Gegen Ducato gefahren Den Verursacher eines Unfalls am Montag in Obrigheim sucht die Polizei. Zwischen 12 und 14.30 Uhr beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug einen in der Werner-von-Siemens-Straße, Höhe Gebäude Nr. 9, abgestellten Fiat Ducato. Vermutlich streifte der Unbekannte beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den Transporter. Anstatt den Unfall zu melden, fuhr er weg. Der Sachschaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen mögen sich bei der Mosbacher Polizei, Telefon 06261 809-0, melden.

Mosbach: Telefonbetrüger auf den Leim gegangen Mehrere Guthaben-Codes im Wert von einigen Hundert Euro erlangte ein unbekannter Betrüger am Sonntag in Mosbach. Wohl mit fingierter Telefonnummer meldete sich der Unbekannte am Abend bei der Angestellten einer Tankstelle. Er gab vor, der Tankstelleninhaber zu sein und kündigte den Anruf eines Kollegen an. Dieser erreichte die Frau auch wenig später. Der Anrufer verlangte von der Angestellten, dass sie mehrere Guthaben-Codes freirubbeln und ihm mitteilen sollte. Die Frau kam der Aufforderung nach und übermittelte die gewünschten Kennziffern. Erst im Nachhinein wurde der Betrug bemerkt. Die Polizei ermittelt nun.

Mosbach: 18.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall Blechschaden in Höhe von etwa 18.000 Euro ist die Folge eines Unfalls am Montagmorgen bei Mosbach. Mit seinem Renault Megane befuhr ein 46-Jähriger die B37 von Neckarzimmern kommend . Aufgrund eines Bedienfehlers bremste er kurz vor der Abfahrt zur B292 in Richtung Obrigheim seinen Wagen stark ab. Eine hinter dem 46-Jährigen fahrende VW-Lenkerin konnte einen Unfall nicht mehr verhindert und fuhr ins Heck des Fahrzeugs. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Alkohol und Zigaretten gestohlen Auf Alkohol, Zigaretten und Snacks hatte es ein unbekannter Täter bei einem Einbruch am vergangenen Wochenende in einem Bad Mergentheimer Getränkemarkt abgesehen. Zwischen Samstag und Montag brach der Täter ein Fenster auf. Aus dem Inneren des Geschäfts entwendete er neben mehreren Flaschen Wein auch Hochprozentiges. Zudem nahm er einige Dutzend Schachteln Zigaretten und Snacks mit. Hinweise auf den Täter hat die Polizei nicht.

Lauda-Königshofen: Rätsel um Hubwagen Als eher außergewöhnlich könnte man die Vorfälle um einen Hubwagen nennen, den ein Passant am Montagmorgen bei der Polizei in Lauda abgeben wollte. Kurz vor 10 Uhr erschien der Mann bei den Beamten und übergab diesen den Hubwagen, den er zuvor von der Fahrbahn der Becksteiner Straße aufgehoben hatte. Mit dem Gedanken daran, dass dieser unbemerkt von einem Laster auf die Fahrbahn gefallen war, begab er sich zur örtlichen Polizei. Die Beamten nahmen die Ermittlungen auf, um den Besitzer ausfindig zu machen. Ein Aufkleber brachte die Ordnungshüter auf die richtige Fährte. Offenbar im Juni hätte der Wagen in einer Nachtlieferung von Bremen an eine Nürnberger Firma ausgeliefert werden sollen. Dort kam er aber offenbar nie an. Das Fehlen des Hubwagens war jedoch weder dem Absender noch dem Empfänger aufgefallen. Wie das Arbeitsgerät nach Lauda-Königshofen kam und wo es seit einem halben Jahr Verwendung fand, ist bislang unklar. Es ist jedoch davon auszugehen, dass es aufgrund des Verkehrs auf der Becksteiner Straße nicht allzu lang dort gelegen haben kann. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich bei der Polizei Lauda-Königshofen, Telefon 09343 6213-0, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell