POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 24.01.2017 Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Dörzbach: Kein Freund der Polizei

Kein Freund der Polizei scheint ein 41-Jähriger zu sein. Der Hohenloher wurde am Sonntagabend der Polizei gemeldet, weil er in einer Gaststätte in Dörzbach randaliere. Obwohl er schon länger ein Hausverbot in dem Lokal hat, weigerte er sich, das Gebäude zu verlassen. Erst als die Polizei eintraf, ging er widerwillig nach draußen. Während die Beamten in der Gaststätte die Zeugen befragten, konnten sie aus dem großen Fenster beobachten, wie der 41-Jährige die Funkantenne des Streifenwagens beschädigte. Deshalb und weil er keine Ruhe geben wollte, wurde er in Polizeigewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von deutlich über zwei Promille.

Öhringen: Nachbar rettet Nachbarn

Seinen Nachbarn rettete ein Öhringer am Montagabend. Der Anwohner der Haller Straße hörte den schrillenden Rauchmelder in der Wohnung eines 53-Jährigen. Die alarmierte Feuerwehr traf den Mann auf der Couch schlafend an und weckte ihn. Wie sich herausstellte hatte er sein Essen in einem Topf auf dem Herd warm machen wollen und schlief währenddessen ein. Er selbst hörte den Rauchmelder nicht. Durch das rasche Einschreiten der Feuerwehr Öhringen gab es keinen Sachschaden, nur die Wohnung musste gelüftet werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell