POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Dörzbach: Randalierer beschädigt Streifenwagen

Ein alkoholisierter Mann knickte mutwillig die Antenne eines Streifenwagens der Künzelsauer Polizei um. Offenbar war der Störenfried mit einem gegen ihn ausgesprochenen Hausverbot für eine Dörzbacher Gaststätte nicht einverstanden. Am Sonntagabend gegen 20.50 Uhr suchte er augenscheinlich betrunken das Lokal in der Hauptstraße auf und wollte es auch nicht mehr verlassen. Auch gegenüber der hinzugerufenen Polizei war er aggressiv und uneinsichtig, entfernte sich zunächst jedoch widerwillig. Während die Polizisten noch Zeugen befragten, konnten sie beobachten, wie der Mann am Dach des Dienstwagens hantierte und anschließend eine geknickte Antenne feststellen. Den Rest der Nacht verbrachte der Uneinsichtige in einer Ausnüchterungszelle.

Öhringen-Ohrnberg/ -Baumerlenbach: Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten

Zwei Leichtverletzte und circa 7.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ohrnberg und Baumerlenbach am Samstagmittag. Weil er vermutlich in einer Kurve auf der engen Fahrbahn nicht weitgenug rechts fuhr, kollidierte ein 26 - Jähriger mit seinem Passat mit einem entgegenkommenden Golf. Der 48-jährige Fahrer und die 47-jährige Beifahrerin dieses Fahrzeugs wurden hierbei leicht verletzt.

Öhringen: Einbruch in Gaststätte

Bargeld und Zigaretten entwendeten Unbekannte aus einem Lokal im Öhringer Pfaffenmühlenweg. Am Sonntagmorgen, gegen 10:00 Uhr, wurde der Einbruch bemerkt. Der Wirt hatte das Lokal gegen 0.30 Uhr zuvor verlassen. Vermutlich über den Keller drangen die Täter ins Innere vor, durchwühlten verschiedene Schubladen und hebelten einen Zigarettenautomaten auf. Wer zur genannten Zeit etwas Verdächtiges bemerkt hat, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen, unter 07941 9300, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell