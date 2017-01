POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 20.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: 35-Jähriger beschäftigt Heilbronner Polizei

In den letzten Tagen kam es durch ein 35-jähriger Tatverdächtigen zu zahlreichen Einsätzen für die Heilbronner Polizei (vgl. Pressemitteilung vom 19.01.2017). In der Nacht auf Freitag, wurde durch eine männliche Person aus dem Ortsteil Biberach über Notruf mitgeteilt, dass diese von ihrer angeblich alkoholisierten Freundin mit einem Messer bedroht und verletzt worden sei. Beamte des Polizeirevier Heilbronn-Böckingen sowie der Hundeführerstaffel begaben sich daraufhin unverzüglich zu der angegebenen Adresse. Noch während der Anfahrt ging über Notruf ein weiterer Anruf durch die selbe männliche Person bei der Polizei ein, in der lediglich angegeben wurde, dass "Sie" jetzt tot sei. Eine Besatzung des Rettungsdienstes wurde ebenfalls zur angebenen Adresse endsandt. Vor Ort konnte mit dem bereits polizeibekannten 35-Jährigen sowie dessen stark alkoholisierten Freundin in Kontakt getreten werden. Beide Personen waren unverletzt und wohl auf. Bei der Aufklärung des Sachverhaltes konnte in Erfahrung gebracht werden, dass beide Personen zuvor in Streit geraten waren. Zu strafbaren Handlungen sei es dabei allerdings nicht gekommen. Der 35-jährige Anrufer muss sich jetzt wegen des Missbrauchs von Notrufen verantworten.

Heilbronn: Auf dem Sofa von Einbrecher überrascht

Während sich die Bewohner eines Zweifamilienhauses in Heilbronn am Donnerstag Abend zu Hause auf dem Sofa befanden, kletterte ein Einbrecher durch das zum Lüften geöffnete Badezimmerfenster in die Wohnung. Dort bemerkte der Täter offensichtlich, dass sich jemand im Haus befand, weshalb er daraufhin das Anwesen wieder verließ. Der durch den Täter verursachte Lärm machte die Bewohner der Wohnung auf den versuchten Einbruch aufmerksam, weshalb diese die Polizei verständigten. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnte der Täter durch die Polizei nicht ausfindig gemacht werden. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Heilbronn hat die Ermittlungen übernommen. Verdächtie Beobachtungen im Bereich der Dittmarstraße bitten wir daher der Kriminalpolizei Heilbronn unter Telefon 07131 104 4444 mitzuteilen.

Heilbronn: Fußgänger bei Unfall leicht verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße in Heilbronn wurde ein 83-jähriger Fußgänger leicht verletzt. Eine 30-jährige Opelfahrerin wollte vom Parkplatz der Hauptpoststelle nach rechts in die Bahnhofstraße einbiegen und musste zunächst verklehrsbedingt auf dem dortigen Gehweg warten. Da ihr im Innenraum ihres Fahrzeuges ein Gegenstand in den Fußraum fiel, beugte sich die 30-Jährige kurz nach unten. Dabei rollte das Fahrzeug leicht nach vorne und touchierte einen 83-jährigen Fußgänger, der sich in diesem Moment auf dem Gehweg befand. Dieser stürzte zu Boden und zog sich Verletzungen zu, weshalb er zur Durchführung weiterer Untersuchungen in das SLK Klinikum Heilbronn gebracht wurde.

