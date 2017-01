POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Bretzfeld-Schwabbach: Unter Drogen und ohne Führerschein

Einer Polizeistreife fiel in der Nacht zum Freitag ein Autofahrer in Bretzfeld-Schwabbach auf. Als die Beamten den 30-Jährigen kontrollierten, bemerkten sie bei ihm Anzeichen auf Drogenbeeinflussung. Auch der daraufhin durchgeführte Test offenbarte, dass der junge Mann offenbar Speed konsumiert hatte. Einen gültigen Führerschein konnte er ebenfalls nicht vorweisen. Sein Auto musste er deshalb stehen lassen und sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen.

Öhringen: Gerangel mit Reizgas

Offenbar nicht grün waren sich zwei Männer am Donnerstagnachmittag in einer Unterkunft für Geflüchtete in der Danziger Straße. Ein 20-Jähriger war mit seinem ein Jahre älteren Bekannten in das Gebäude gekommen und wollte sich zum Zweck eines Besuchs im Büro des Sicherheitsdienstes namentlich registrieren lassen. Währenddessen kam ein 28 Jahre alter Heimbewohner, mit dem der jüngere Mann offenbar Streit hatte, zum Zimmer herein. Nach einem kurzen Wortgefecht zwischen den beiden Männern gelang es den Security-Mitarbeitern, den aufgebrachten 28-Jährigen nach draußen zu bringen. Plötzlich zog er jedoch ein Pfefferspray hervor und sprühte damit in Richtung seines jungen Kontrahenten. Dabei traf das Reizgas allerdings auch die übrigen Personen, die dadurch leicht beeinträchtigt wurden. Verletzt wurde dabei niemand. Weil der Heimbewohner allerdings weiterhin Bedrohungen ausstieß, wurde die Polizei verständigt. Für ihn gibt es nun eine Anzeige. Die beiden Besucher mussten den Heimweg antreten.

Mulfingen-Hollenbach: Sonne blendete Autofahrerin

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne hat eine 45-Jährige am Donnerstag, gegen 16.30 Uhr, bei Mulfingen-Hollenbach einen Verkehrsunfall verursacht. Die Frau wollte mit ihrem VW Sharan von den Hollenbacher Seen kommend nach links auf die Landesstraße in Richtung Hollenbach einfahren. Dabei wurde sie offenbar von der Sonne geblendet und übersah den Kleinbus eines von links kommenden, bevorrechtigten Fahrzeugführers. Der 49-Jährige konnte einen Zusammenstoß zwischen seinem Renault Traffic und dem VW der Frau nicht mehr vermeiden. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, den die jeweiligen Insassen ohne Blessuren überstanden. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 10.000 Euro.

Forchtenberg: Flüchtigen Traktorfahrer gesucht

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag bei Forchtenberg Neu-Wülfingen ist ein Traktorführer einfach weitergefahren. Gegen 10.30 Uhr war ein Lasterfahrer mit seinem Betonmischer-Lkw auf der Kreisstraße von Forchtenberg aus in Richtung Bieringen unterwegs, als ihm kurz nach Ortsende Neu-Wülfingen in einer leichten Rechtskurve ein landwirtschaftliches Gespann teilweise auf seiner Fahrbahnseite entgegenkam. Um eine Kollision mit dem Traktor zu vermeiden, bremste der 43-jährige Lkw-Lenker seinen Angaben nach sofort ab, steuerte seinen Truck nach rechts und überfuhr teilweise den Gehweg. Trotzdem kam es zur Berührung der Außenspiegel der beiden Fahrzeuge, die dadurch beschädigt wurden. Ein Kunststoffteil prallte zudem gegen den schwarzen Van einer hinter dem Laster befindlichen Autofahrerin. Der Führer der grünen Zugmaschine der Marke Fendt, an der ein roter Anhänger angebracht war, setzte unerkannt seine Fahrt fort. Wer den Unfall beobachtet hat, bzw. Hinweise zu dem flüchtigen Traktorfahrer geben kann, sollte sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, melden.

Kupferzell: Auffahrunfall mit hohem Sachschaden

Mit hohem Sachschaden endete ein Auffahrunfall am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, bei Kupferzell. Darin verwickelt waren vier Fahrzeugführer, die alle unverletzt blieben. Aus Richtung Schwäbisch Hall kommend war ein 30-Jähriger mit seinem Mercedes Sprinter auf der Bundesstraße 19 unterwegs, als er einen an der roten Ampel haltenden Klein-Lkw gleichen Typs offenbar zu spät bemerkte. Nahezu ungebremst fuhr er auf den Transporter des 53 Jahre alten Fahrzeugführers auf und schob diesen auf den vor ihm haltenden VW Touran einer 30-jährigen Frau. Der VW wiederum wurde durch die Wucht des Aufpralls zudem noch gegen einen davor stehenden Seat Leon einer 25-Jährigen geschoben. Der bei dieser Kettenreaktion entstandene Sachschaden beläuft sich auf fast 15.000 Euro.

Künzelsau: Pfosten beschädigt und abgehauen

Einen Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro hat ein bislang noch nicht ermittelter Fahrzeugführer am Mittwoch in der Künzelsauer Schulstraße angerichtet. In der Zeit zwischen 7 und 17.30 Uhr wendete er mit seinem Fahrzeug im Bereich der Georg-Wagner-Schule und streifte dabei einen verzinkten Metallpfosten. Da die Beschädigungen sich in einer Höhe von etwa zwei Metern befinden, geht die Polizei von einem Lkw oder Ähnlichem als Verursacherfahrzeug aus. Zeugen zu der Fahrerflucht sollten sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefon 07940 9400, melden.

