POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 20.01.2017 Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Zeuge gesucht

Den Fahrer eines weißen Klein-PKW sucht die Polizei als Zeugen. Am Donnerstagmittag fuhr ein 59-Jähriger mit seinem schwarzen VW Tiguan von Schweigern in Richtung Bad Mergentheim. Hinter ihm versuchte der Fahrer eines grauen Mercedes CLS mehrfach zu überholen. Nachdem ihm das aufgrund der Beschaffenheit der Strecke nicht gelang, wurde er ungeduldig und überholte im Überholverbot bei der Einmündung des Industriegebiets Am Drillberg. Da zwei Fahrzeuge entgegen kamen musste der 59-Jährige stark bremsen, damit der Mercedesfahrer seinen Wagen noch rechtzeitig nach rechts ziehen konnte. Die Polizei bittet die Fahrer der entgegen gekommenen Autos, insbesondere den eines weißen Kleinwagens, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Nach Unfall geflüchtet

Nach einem Unfall am Mittwochmittag in Wertheim sucht die Polizei einen unbekannten LKW-Fahrer. Der Gesuchte fuhr mit seinem Laster die Mittlere Flur in Wertheim in Richtung Gymnasium. An der Wendefläche wollte er vermutlich wenden und blieb dabei an der 2,30 Meter hohen Dachrinne eines Gebäudes hängen, wodurch diese beschädigt wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Trucker weiter. An der Dachrinne fand die Polizei leichte gelbe Lackantragungen. Wer Hinweise auf den zumindest teilweise gelben LKW oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell