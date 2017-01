POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2017

Heilbronn (ots) - Neuenstein: Brand an Asylanten-Unterkunft-Neubau

Feuer an den Rückseiten von zwei Häusern, die in der Neuensteiner Bahnhofstraße als Asylantenunterkünfte geplant sind, wurden am Freitagmorgen, um 2.35 Uhr gemeldet. Wie die Einsatzkräfte vor Ort feststellen konnten, war an den beiden Gebäuden jeweils die Außenfassade in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Brandursache steht noch nicht fest, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Feuer war gegen 3.15 Uhr gelöscht. Die zwei Häuser gehören zu einer Gruppe von sechs Neubauten in der Bahnhofstraße. Es handelt sich um Rohbauten, die Fenster wurden erst vor kurzer Zeit eingebaut. Demnächst sollte der Innenausbau beginnen. Bei Tageslicht werden Spezialisten der Kriminaltechnik den Brandort untersuchen. Verdächtige Beobachtungen in der Nacht zum Freitag, insbesondere in der Zeit zwischen 1.30 und 3 Uhr im Bereich der Bahnhofstraße, sollten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07941 9300 mitgeteilt werden.

