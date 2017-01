POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.01.2017 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Haßmersheim: Drifts auf dem Sportplatz

Unbekannte nutzten zwischen Montag und Dienstag den Kleinfeldsportplatz in der Haßmersheimer Neckarstraße offensichtlich als Platz um ihre Autos auszutesten. Die Täter drifteten dort mit ihrem PKW und beschädigten somit die Rasenfläche. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird derzeit noch ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf die Fahrzeuge oder deren Fahrer geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Aglasterhausen unter der Telefonnummer 06262 9177080 in Verbindung zu setzen.

Osterburken: Kennzeichendiebstahl

Auf Autokennzeichen hatten es Unbekannte am Donnerstag, zwischen 13 Uhr und 23 Uhr, in Osterburken abgesehen. Die Täter entwendeten das das hintere amtliche Kennzeichen MOS-DW 50 eines Daewoo und das vordere Kennzeichen MOS-Y 1509 eines Dacia. Beide PKW waren auf einem Park & Ride Parkplatz an der A 81 Anschlussstelle Osterburken abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf den Verbleib der Kennzeichen geben können, oder weitere Geschädigte Personen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell