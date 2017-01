POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Ingelfingen: Fahrzeug umgekippt

Zum Glück nicht verletzt wurde ein 22-Jähriger am Mittwochnachmittag bei einem Unfall in der Nähe von Ingelfingen. Der junge Mann war mit seinem VW von Ingelfingen in Richtung Dörrenzimmern unterwegs und kam infolge von Unachtsamkeit auf den unbefestigten rechten Fahrbahnrand. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, welches daraufhin nach rechts von der Fahrbahn abkam, kippte und letztendlich auf den Dach zu Stillstand kam. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf zirka 3.500 Euro geschätzt.

Kupferzell/Neu-Kupfer: Diebe unterwegs

Unbekannte Diebe waren zwischen Dienstag, 15 Uhr, und Mittwoch, 05.50 Uhr, in Neu-Kupfer unterwegs. Von einem auf der Straße "Im Greut" abgestellten Anhänger entfernten sie das Ersatzrad und nahmen es mit. Das Rad hat einen Wert von rund 500 Euro. Außerdem pumpten Diebe im gleichen Zeitraum den Tank eines in derselben Straße geparkten Sattelzugs leer. In dem Tank befanden sich rund 400 Liter Kraftstoff. Sie entwendeten zudem noch eine Alu-Laderampe. In diesem Fall beläuft sich der Sachschaden auf zirka 2.500 Euro. Zeugen, denen verdächtige Personen in der Straße "Im Greut" und in deren Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Weißbach: Leicht Verletzter nach Unfall

Zu einem Unfall mit einem leicht Verletzten kam es am Mittwochmorgen in Weißbach. Ein 32-Jähriger war gegen 07.30 Uhr mit seinem Opel auf der Hauptstraße in Richtung L1045 unterwegs und wollte diese geradeaus in Richtung Forchtenberger Straße überqueren. Hierbei übersah er vermutlich den von rechts heranfahrenden vorfahrtsberechtigen Ford einer 54-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der Sachschaden wir auf zirka 8.500 Euro geschätzt.

Neuenstein/Neureut: Unfallflucht

Der Fahrer eines LKWs verursachte am Mittwochmorgen einen Unfall und fuhr daraufhin einfach weiter. Gegen 08.15 war eine 19-Jährige mit ihrem Seat von Neureut in Richtung L1051 unterwegs, als ihr ein LKW entgegen kam. Dieser touchierte den Außenspiegel, der dadurch abgerissen wurde. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr der Fahrer des LKW davon. Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen Lastkraftwagen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell