POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 19.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Ohne Hose, barfuß und im zerrissenen T-Shirt rettete sich am Mittwochvormittag in Heilbronn ein 35-Jähriger aus seiner Wohnung. Bei einem Streit mit seinem Mitbewohner wurde er von seinem Kontrahenten mit den Fäusten und einem Metallrohr geschlagen und verletzt. Er flüchtete auf die Straße und dort in eine nahe Gaststätte. Aufgrund seiner Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der mutmaßliche Täter flüchtete mit seinem Auto. Gegen ihn wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Um was es bei der Auseinandesetzung ging, ist bislang unklar.

Gemmingen-Stebbach: In Wohnhaus eingebrochen

Etwas Schmuck erbeuteten Unbekannte bei einem Einbruch am Mittwochabend in Stebbach. Die Täter wuchteten in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 21.15 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Flürleweg auf und gelangten so ins Innere des Gebäudes. Sie durchwühlten sämtliche Schränke. Aufgrund von Spuren im Schnee geht die Polizei davon aus, dass es sich um zwei Einbrecher handelte. Verdächtige Beobachtungen im Bereich des Flürlewegs und der Hauptstraße werden erbeten an das Polizeirevier Eppingen, Telefon 07262 60950.

Heilbronn: Mehrere Straftaten, ein Tatverdächtiger

Wegen verschiedener Delikte ermittelt die Heilbronner Polizei derzeit gegen einen 35-Jährigen. Der Mann war in der Nacht zum Donnerstag in der Heilbronner Innenstadt unterwegs und hatte laut einem Atemalkoholtest über 2,2 Promille intus. Kurz vor Mitternacht rief er über Notruf die Polizei wegen der versuchten Vergewaltigung seiner Freundin. Recht schnell bemerkten die Beamten, dass es der 35-Jährige mit der Wahrheit nicht so genau genommen hatte und nichts derartiges geschehen war. Dafür stellten die Polizisten fest, dass er in den Stunden zuvor in der Sülmer City Blumenkübel beschädigt und in einem Fast-Food-Restaurant Spendenkassen zu Boden geworfen hatte. Dann hat er laut Zeugen einen aufklappbaren Werbeständer umgetreten, der dadurch beschädigt wurde. Außerdem wurde er aus zwei Gaststätten verwiesen, weil er Gäste angepöbelt hatte. Der Heilbronner wurde zunächst in Polizeigewahrsam genommen, musste dann aber in eine Spezialklinik eingewiesen werden.

Heilbronn: Seltsame Vorgänge auf Firmenareal

Vor einem Rätsel standen Heilbronner Polizeibeamte, nachdem am Mittwochabend ein Einbruch in ein Firmengbäude in der Heilbronner Kalistraße gemeldet worden war. Am Tatort stellten die Ermittler fest, dass Unbekannte in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr zunächst in ein Wohnhaus eingestiegen sind und sich anschließend auf das benachbarte Firmengelände begaben. Was sie dort suchten oder wollten, blieb bislang unklar. Sicher scheint, dass die Einbrecher Benzin über in einer Halle liegendes Dämmmaterial schütteten, dieses offensichtlich anzündeten und dann mittels eines Handfeuerlöschers den Brand wieder löschten.

Heilbronn: Seltsame Vorgänge auf der Straße

Einen mit Altöl gefüllten Fünf-Liter-Kanister stellten Unbekannte am Mittwochmorgen auf die Fahrbahn der Salzstraße. Offensichtlich wurde der Kanister gegen 9 Uhr von einem Auto oder einem LKW überfahren, wonach das Öl aus dem Behältnis auslief. Bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei waren bereits mehrere PKW durch die Öllache gefahren, so dass diese inzwischen eine Größe von mehreren Quadratmetern hatte. Außerdem zog sich eine Ölspur auf 30 Meter die Salzstraße entlang, weshalb sowohl die Berufsfeuerwehr als auch die Stadt Heilbronn hinzu gezogen wurden. Hinweise auf den Täter oder auf dessen Motiv hat die Polizei derzeit keine.

Neckarsulm: Motorradfahrer verletzt

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochmorgen in Neckarsulm. Der 36-Jährige fuhr mit seiner Suzuki auf der NSU-Straße, als vor ihm ein entgegen kommender 43-Jähriger mit seinem Audi links abbog. Der PKW prallte mit der Front gegen die linke Seite des Motorrads, so dass der Fahrer stürzte. Er musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gefahren werden.

Untergruppenbach: Seilwinde gestohlen

Eine 1.000 Kilogramm schwere Seilwinde stahlen Unbekannte in der Zeit zwischen Dienstag, 12 Uhr und Mittwoch, 9 Uhr von einem Gartengrundstück zwischen Untergruppenbach und Donnbronn. Das Gerät war an einem Traktor angebaut und kann nicht ohne Hilfsmittel verladen werden. Auch zum Abtransport brauchten die Diebe sicherlich ein geeignetes Fahrzeug oder einen größeren Anhänger. Da das Gartengrundstück von der L 1111 aus eingesehen werden kann, hofft die Polizei, dass es Zeugen gibt, die in der tatrelevanten Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben und diese dem Polizeiposten Untergruppenbach, Telefon 07131 644630, melden.

