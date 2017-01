POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 19.01.2017 Main-Tauber-Kreis Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Diebstahl von Brennholz

Die Polizei Bad Mergentheim sucht nach einem unbekannten Täter, der vermutlich aufgrund der eisigen Temperaturen wohl Wärmebedarf hatte und 1,5 Ster Brennholz entwendete. Die Straftat ereignete sich im Zeitraum von Montag Nachmittag bis Dienstag 15:00 Uhr in Assamstadt im Gewann Helftenberg. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 5499-0 entgegen.

Bad Mergentheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einer Verkehrsunfallflucht in der Wachbacher Straße in Bad Mergentheim machen können. Dort wurde ein geparkter, silberfarbener VW Golf in der Zeit von Dienstag, 19:00 Uhr bis Mittwoch, 09:20 Uhr beschädigt. Zeugen zu der Unfallflucht werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 5499-0, beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Buchen: Verkehrzeichen beschädigt und weitergefahren

Im Zusammenhang mit einer Verkehrsunfallflucht auf der Kreisstraße von Götzingen nach Bofsheim im Kreis Osterburken sucht die Polizei nach Zeugen. Die Straftat ereignete sich im Einmündungsbereich nach Eberstadt im Januar diesen Jahres. Aufgrund der Spurenlage am Unfallort geht die Polizei davon aus, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen LKW handeln müsste. Der Gesamtschaden beträgt circa 2.000 Euro. Hinweise zur Verkehrsunfalllfucht werden durch das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 904-0 entgegengenommen.

Buchen: PKW vor Klinik aufgebrochen

Die Polizei Buchen sucht nach einem unbekannten Täter, der am Mittwochmorgen auf dem Patientenparkplatz der Klinik Schloß Waldleiningen einen blauen VW Golf aufbrach und Gegenstände im Wert von circa 1.600 Euro daraus entwendete. Darunter befanden sich ein Navigationsgerät, ein Laptop sowie mehrere Kleidungsstücke. Hinweise über verdächtige Wahrnehmungen nimmt das Polizeirevier Buchen, unter der Telefonnummer 06281 904-0 entgegen.

