POL-HN: Pressemeldung Polizeipräsidium Heilbronn vom 18.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: Rabiater Schwarzfahrer

Nur durch den Einsatz seines Pfeffersprays gelang es einem Kontrolleur, einen Schwarzfahrer festzuhalten um ihn der Polizei zu überstellen. Der Mann aus Kamerun fuhr am Dienstagmittag als Fahrgast mit der Stadtbuslinie 1 und sollte im Bereich der Ludwigsburger Straße in Heilbronn-Böckingen durch zwei Fahrscheinprüfer überprüft werden. Zunächst verweigerte der Fahrgast die Personalien und versuchte zu flüchten. Ein Kontrolleur wurde beim Fluchtversuch umgerissen, der Zweite konnte weitere Widerstandshandlungen durch sein Reizspray unterbinden. Neben Beförderungserschleichung ist nun auch eine Anzeige wegen Körperverletzung fällig.

Heilbronn: Sachbeschädigung oder Diebstahlsversuch?

Eine zersplitterte Heckscheibe und einen fast platten Hinterreifen fand ein Autofahrer am Montagmittag vor, als er nach dem Einkaufen zu seinem Pkw zurückkehrte. Der Wagen war auf dem Parkplatz eines Marktes für Unterhaltungselektronik in der Heilbronner Edisonstraße abgestellt. An der Heckscheibe wurde mit einem noch unbekannten Werkzeug eingestochen, worauf diese barst aber nicht herausfiel. Die Luft am Reifen wurde abgelassen. Der Parkplatz war zum möglichen Tatzeitpunkt, zwischen 15.45 Uhr und 17:30 Uhr, gut besucht, daher könnten Zeugen wichtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt das Polizeirevier Heilbronn, unter 07131 1042500, entgegen.

Leingarten: Fahrzeug prallte gegen die Böschung

Mit einem Alkoholwert von circa 0,6 Promille fuhr ein 42-Jähriger am Dienstagabend von Leingarten in Richtung Kirchhausen. Auf einem geraden Streckenabschnitt kam er vermutlich zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, lenkte dann stark nach links und prallte schließlich mit der Front seines Wagens gegen eine Böschung. Ein hinzugekommener Pkw-Fahrer informierte die Polizei. Der Streifenwagenbesatzung fiel im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch beim Fahrer auf. Ein Alkoholtest und Blutprobe im Krankenhaus waren die Folge. Am Renault des Betroffenen entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

Flein: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Durch das Einschlagen einer Balkontüre gelangten Unbekannte am Dienstagmorgen in eine Wohnung eines Fleiner Mehrfamilienhauses in der Neubrunner Straße. Im Inneren wurde nichts durchwühlt und nach bisherigen Ermittlungen auch nichts entwendet. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Untergruppenbach, unter 07131 644630, in Verbindung zu setzen.

Eberstadt: Über den Sportplatz gedriftet Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker driftete in der Nacht zum Montag mit seinem Pkw über den Eberstädter Fußballplatz und beschädigte das "Grün" nicht unerheblich. Nach mehreren Runden verließ er mit seinem Wagen den Platz und fuhr über einen Nebenplatz wieder aus. Wie hoch der entstandene Sachschaden ist, wird sich nach dem Abtauen des Platzes herausstellen. Ein hierzu erstellter Beitrag mit Zeugenaufruf der Heilbronner Polizei in den sozialen Medien wurde bis Mittwochmorgen bereits 10.000-mal angesehen; ein konkreter Hinweis ging bislang jedoch noch nicht ein. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinsberg, unter 07134 9920, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Unfallflucht mit hohem Schaden

Gleich zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte ein unbekannter Pkw Lenker in der Heilbronner Steinstraße. Vermutlich in der Nacht zum Dienstag scheiterte ersten Ermittlungen zur Folge der Versuch, von der Urbanstraße in die Steinstraße einzubiegen. Der Unbekannte rutschte mit seinem Wagen hierbei vermutlich auf schneeglatter Straße zunächst gegen einen geparkten VW. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls auf einen Mitsubishi geschoben. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter 07131 104 2500, in Verbindung zu setzen.

Untergruppenbach: Schwere Seilwinde entwendet Knapp 1000 Kilogramm wiegt die Seilwinde der Marke Tajfun die vermutlich in der Nacht auf Mittwoch aus einem Gartengrundstück entlang der Landesstraße 1111, zwischen Untergruppenbach und Donnbronn, entwendet wurde. Zum Abtransport der Winde, die zuvor noch an einem Traktor angebracht war, wurde vermutlich ein Anhänger oder Lkw oder sonstiges größeres Gefährt verwendet. Da sich das Grundstück direkt an der Landesstraße befindet, erhofft sich die Polizei Hinweise von Zeugen. Wer sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Untergruppenbach, unter 07131 644630, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell