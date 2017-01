POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.01.2017 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mudau: Unfallflucht auf Discounter-Parkplatz

Nur 20 Minuten parkte die Fahrerin eines weißen Opel Insignia auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Mudauer Bahnhofstraße am Montagmittag. Nachdem sie gegen 13.00 Uhr vom Einkaufen zurückkam bemerkte sie einen Schaden an der hinteren Stoßstange. Die Polizei geht davon aus, dass die Beschädigung durch einen Pkw mit Anhängerkupplung verursacht wurde. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, unter 06281 904 0, in Verbindung zu setzen.

Buchen: Parkrempler am Musterplatz

150 Euro Schaden verursachte ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagmorgen auf dem Buchener Parkplatz "Musterplatz". Das vordere Kennzeichen eines rückwärts eingeparkten VW Beatle wurde eingedrückt. Aufgrund des vorgefundenen Schadens wird seitens der Polizei davon ausgegangen, dass es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Pkw mit Anhängerkupplung gehandelt haben muss. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen machen kann wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen, unter 06281 904 133 in Verbindung zu setzen.

Walldürn: Überschlag mit glimpflichem Ausgang

Nachdem eine 18-Jährige mit ihrem Opel Corsa auf der schneeglatten Landesstraße zwischen Gerolzahn und Walldürn ins Schleudern geriet, überschlug sich der Wagen und blieb neben der Fahrbahn auf dem Dach liegen. Zwei der drei Insassen hatten am Montagmorgen, gegen 07.42 Uhr, Glück im Unglück und blieben unverletzt. Die Beifahrerin wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand circa 2.000 Euro Sachschaden.

Osterburken: Jacke bei Faschingsveranstaltung entwendet

Eine dunkelgraue Winterjacke der Marke "Glaas" wurde am Freitagabend in der Osterburkener Baulandhalle entwendet. Der Besitzer hängte die Jacke während einer Faschingsveranstaltung an die unbesetzte Garderobe. Gegen 03.00 Uhr bemerkte er das Fehlen. In der Außentasche befand sich zudem ein Schlüsselbund. Die Jacke hat die Größe L und trägt das Emblem "Glaas" in roter Schrift auf dem rechten Oberarm. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Adelsheim, unter 06291 648770, in Verbindung zu setzen.

Mosbach: Audi kommt auf Gegenfahrbahn, zwei Leichtverletzte

Vermutlich zu schnell für die Witterungs- und Straßenverhältnisse war der Fahrer eines Audis am Montagmittag in Mosbach unterwegs. Im Bereich der Schlachthofstraße geriet der Wagen ins Schleudern und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW. Beide Beteiligten wurden hierbei leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden wird auf 8.000 Euro geschätzt.

Mosbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Einen heftigen Aufprall, wodurch ein geparkter Daimler Benz im Bereich der Mosbacher Wilhelm-Schwarz-Straße um nahezu einen halben Meter zur Seite gedrückt wurde, verursachte ein noch Unbekannter mit seinem Fahrzeug am Montagmorgen. Offenbar kam der Wagen auf der abschüssigen Strecke wegen Eis- und Schneeglätte ins Rutschen und touchierte den abgestellten Pkw im Bereich der Beifahrertüre und am Kotflügel. Es entstand hierdurch wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Verursacher. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach, unter 06261 809 0 in Verbindung zu setzen.

