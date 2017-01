POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 17.01.2017 Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und fast 20.000 Euro Sachschaden waren die Folge eines Unfalls am Montagmorgen bei Künzelsau. Eine 54-Jährige fuhr kurz nach sechs Uhr mit ihrem VW Polo von den Taläckern in Richtung Künzelsau, als der Wagen knapp 200 Meter vor dem dortigen Kreisverkehr aus nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrspur geriet und frontal mit dem Mercedes Vito eines 42-Jährigen zusammenstieß. Die Fahrbahn war zum Unfallzeitpunkt mit Schneematsch bedeckt. Durch die Wucht des Zusammenpralls erlitt die Polo-Fahrerin schwere, die beiden Insassen im Vito leichte Verletzungen.

Künzelsau: Skoda Octavia gesucht

Einen silbergrauen Skoda Octavia der Baureihe 2012 mit erheblichen Schäden an der Front sucht die Künzelsauer Polizei. Der Fahrer des Wagens war in der Nacht auf Donnerstag, 12. Januar, in der Zeit zwischen drei und 5.40 Uhr von Gaisbach in Richtung B 19 unterwegs. Beim Einbiegen auf die B 19 geriet der PKW aus nicht bekannten Gründen nach links von der Straße ab, überfuhr einen Begrenzungspfosten sowie ein Verkehrszeichen und schleuderte aus dem Graben heraus auf eine Warnbake. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Polizei fand am Unfallort Teile eines Nebelscheinwerfers und mehrere Karosserieteile, mit denen inzwischen der Fahrzeugtyp bestimmt werden konnte. Hinweise auf den Skoda oder den Fahrer gehen an das Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400.

Öhringen: Audi beschädigt

Über 1.000 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter bei einem Unfall am Montag. Eine 39-Jährige parkte ihren Audi TT um 8.20 Uhr in der Meisterhausstraße. Als sie gegen 15.30 Uhr zurückkam, sah sie, dass das Auto vom Wagen eines Unbekannten, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt worden war. Hinweise auf den Unfallflüchtigen gehen an das Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300.

Bretzfeld-Bitzfeld: Einbruch misslungen

Nachdem ein Einbruch am vergangenen Samstagabend in ein Wohnhaus in Bitzfeld misslang, flüchtete der Täter. Der Unbekannte hatte versuchte, die Terrassentür des Gebäudes in der Kernerstraße aufzuwuchten. Da es sich um eine Türe mit einer so genannten Vielfachverzapfung handelt, gelang ihm dies nicht. Deshalb nahm der Einbrecher einen Pflasterstein und warf die Scheibe ein. Den dadurch entstandenen Lärm hörte ein Hausbewohner, der daraufhin nachschaute. Als der Täter dies bemerkte, flüchtete er. Zeugen, die eine verdächtige Person oder ein Fahrzeug in der Zeit gegen 20.30 Uhr im Bereich der Kerner- und der Hölderlinstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 94010, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell