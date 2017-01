POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 17.01.2017 Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn-Böckingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden von circa 6.000 Euro verursachte ein bislang Unbekannter mit seinem LKW an einem am Fahrbahnrand der Neckargartacher Straße in Heilbronn-Böckingen geparkten Auto. Zuvor soll der LKW, der eine polnische Zulassung gehabt habe, bei einem in der Nähe zum Unfallort befindlichen Möbelhaus gesichtet worden sein, um dort Möbel anzuliefern. Der Trucker setzte seine Fahrt fort, ohne am Unfallort zu verbleiben. Zeugen, die den Unfall am Montag, den 16. Januar zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr im Bereich der Neckargartacher Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefon 07131 204060, zu melden.

Lauffen am Neckar: Nach Unfall einfach weitergefahren

Am Montagmorgen ereignete sich eine Unfallflucht auf der B27 bei Lauffen am Neckar. Hierbei lenkte ein Unbekannter sein Auto zu weit in die Fahrbahnmitte, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall am Montag, den 16. Januar gegen 07:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf Auto oder Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Lauffen, Telefon 07133 2090, zu melden.

Neckarsulm-Amorbach: Hinterreifen entwendet

Unbekannte haben in der Zeit von Samstagnacht bis Montagabend den hinteren, linken Autoreifen mitsamt Stahlfelge eines Fiats entwendet. Das Auto war am Fahrbahnrand in der Sonnenhalde in Amorbach abgestellt. Wer Hinweise zum Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 9371-0, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Einbruch in leerstehendes Haus

Unbekannte haben sich in der Zeit zwischen Samstag, 7. Januar bis Montag, 16. Januar, durch eine Kellertüre Zugang zu einem Einfamilienhaus mitsamt Geräteschuppen im Wilfenseeweg in Neckarsulm verschafft. Da das Haus schon über ein halbes Jahr nicht bewohnt wurde, musste der Einrecher ohne Beute zu machen wieder gehen. Der unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden von 100 Euro. Personen die im Bereich des Wilfenseewegs verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 9371-0, in Verbindung zu setzen.

Weinsberg: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Montagmorgen ereignete sich eine Unfallflucht auf der L 1036 bei Weinsberg. Hierbei lenkte ein Unbekannter seinen Lieferwagen nach links auf die Gegenseite, sodass es zu einem Zusammenstoß mit dem Spiegel eines entgegenkommenden Fahrzeugs kam. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, setzte der Täter seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall am Montag, den 16. Januar gegen 07:00 Uhr beobachtet haben oder Hinweise auf Auto oder Fahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell