POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 17.01.2017 -Stand 01.15 Uhr

Heilbronn (ots) - Neckarsulm - 3 Schwerverletzte nach Verkehrsunfall

Überhöhte Geschwindigkeit und mangelnde Bereifung waren die Ursache eines folgenschweren Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der B 27 innerhalb geschlossener Ortschaft ereignete. Gegen 22.15 Uhr fuhr ein mit drei Personen besetzter, älterer Pkw BMW, Typ 3, mit FFB-Kennzeichen, auf der B 27, von der BAB Anschlussstelle Neckarsulm kommend, in Richtung Bad Friedrichshall. Auf Höhe der Ausfahrt "Neuberg" verlor dessen 23jähriger Lenker infolge überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Im weiteren Verlauf überfuhr der BMW den dortigen Verkehrsteiler und prallte nach ca. 40 Meter im freien Gelände in eine Böschung. Der Fahrer sowie dessen beiden 19 und 23 Jahre alten Mitfahrer wurden hierbei im Fahrzeug eingeklemmt. Alle drei Insassen erlitten schwere Verletzungen und mussten durch die Feuerwehr Neckarsulm geborgen werden. Hierzu waren neben 18 Feuerwehrleuten und 5 Einsatzfahrzeugen auch insgesamt 3 Rettungsfahrzeuge im Einsatz. Die Schwerverletzten wurden in die umliegenden örtlichen Kliniken eingeliefert. Am Fahrzeuge entstand Totalschaden, der sich auf ca. 1.500 Euro beläuft. Wie sich im Zuge der Unfallaufnahme herausstellte, war der BMW nur mit Sommerreifen ausgerüstet, die zudem allesamt unzureichendes Profil aufwiesen. Schnee- bzw. Eisglätte herrschten zur Unfallzeit vor Ort jedoch nicht. Von dem 23jährigen Unfallverursacher wurde eine Blutprobe entnommen. Der Pkw BMW wurde von den Beamten der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg zur Klärung eventueller weiterer technischer Mängel sichergestellt.

