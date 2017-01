POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 16.01.2017

Heilbronn (ots) - Neuenstadt: Sportplatz kaputt gefahren

Großen Sachschaden richtete ein Unbekannter am vergangenen Wochenende in Neuenstadt-Stein an. Vermutlich mit einem Auto driftete der Täter mehrfach auf dem Sportplatz des TSV Stein umher. Wie hoch der Sachschaden ist, kann erst beurteilt werden, wenn der Schnee abgetaut ist. Wer in der Zeit zwischen Freitag, 23 Uhr und Samstag, 13 Uhr, verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sonstige Hinweise geben kann wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neuenstadt, Telefon 07139 47100, in Verbindung zu setzen.

