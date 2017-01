POL-HN: Pressemeldung Polizeipräsidium Heilbronn vom 16.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Sommerreifen und Drogen

Unter Drogeneinfluss stehend und mit Fahrzeugen mit Sommerreifen unterwegs. Diese Mischung zweier an sich schon gefährlicher Ordnungswidrigkeiten beschäftigte am frühen Montagmorgen die Böckinger Polizei. In der Landturmstraße sowie im Bereich der Viehweide wurden zwei Fahrzeuge kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass die jeweiligen Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Zudem waren an beiden Pkw lediglich Sommerreifen aufgezogen. Den zwei Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen, sie müssen nun mit empfindlichen Anzeigen rechnen. Bereits am Freitagmittag wurde bei der Peter-Bruckmann-Brücke in Heilbronn eine 20-jährige Verkehrsteilnehmerin auffällig. Sie steht ebenfalls im Verdacht unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teilgenommen zu haben.

Heilbronn: Betrunken, zu schnell, auf schneeglatter Fahrbahn

Infolge zu hoher, nicht den Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit in Verbindung mit erheblichem Alkoholgenuss, fuhr ein 33-Jähriger am Sonntagmorgen mit seinem Mercedes auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Offenbar übersah der Mann auf der Strecke von Frankenbach nach Leingarten eine vorausfahrende Mercedes A-Klasse und fuhr ungebremst mit seinem Wagen auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf die Gegenfahrbahn und dort gegen eine Böschung geschleudert. Die Fahrbahn war zu diesem Zeitpunkt durch herrschenden Schneefall glatt. Im Verlauf der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten der Grund für die fehlende Weitsicht des Pkw Lenkers bemerkt. 1,38 Promille zeigte das Alkoholtestgerät an. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Heilbronn: Reifenpanne endet mit Blutprobe

In der Nacht zum Sonntag, gegen 03:15 Uhr, versuchte ein 33-Jähriger in der Böckinger Wilhelm-Leuschner-Straße das Vorderrad seines Pkw zu wechseln. Eine Streife der Polizei wurde auf das Pannenfahrzeug aufmerksam und sprach den Fahrer an. Hierbei wurde erheblicher Alkoholgeruch festgestellt. Da sich der Verdacht erhärtete, dass dieser zuvor auch der Lenker des Wagens war, wurde ein Alkoholtest durchgeführt; 2,3 Promille waren das Ergebnis. Nachdem der Reifenwechsel vollzogen war wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Heilbronn: Unfall mit Stadtbahn ohne Personenschaden

Trotz einer eingeleiteten Vollbremsung, konnte ein 25-Jähriger mit seinem Pkw einen Zusammenstoß mit einer Stadtbahn am Sonntagnachmittag, gegen 15:45 Uhr, nicht verhindern. Der Mann war mit seinem Ford Focus von der Heilbronner Kaiserstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Den Kreisverkehr am Kurt-Schuhmacher-Platz wollte er zunächst in Richtung Experimenta verlassen. Er verpasste die Ausfahrt und entschloss sich nochmals eine Runde im Kreis zu fahren. Hierbei übersah er offensichtlich das Rotlicht an der Ampel und stieß mit der einfahrenden Stadtbahn zusammen. Der Gesamtschaden wird auf circa 14.000 Euro geschätzt; verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Hochwertige Fahrräder gestohlen Ein Rennrad und ein Mountainbike im Gesamtwert von circa 12.000 Euro wurden in der Zeit von 23. Dezember bis 15. Januar aus einer verschlossenen Kellerparzelle in der Heilbronner Badener Straße gestohlen. Wie der oder die Täter in den Kellerraum gelangten ist bislang nicht bekannt. Der Keller wurde durch den Besitzer in verschlossenem und unbeschädigtem Zustand angetroffen. Es wird vermutet, dass es den Unbekannten gelang die Schaniere der Kellertüre auszuhängen ohne das Schloss zu beschädigen. Wer Hinweise zum Tatgeschehen machen kann oder wem die teuren Räder angeboten wurden, wird darum gebeten, sich unter 07131 1042500, beim Polizeirevier in Heilbronn zu melden.

Brackenheim-Neipperg: Einbrecher nutzte die Abwesenheit der Bewohner

Über die Terrassentüre eines Wohnhauses in der Neipperger Heerstraße gelangten unbekannte Täter in der Zeit von 6. Januar bis 14. Januar ins Innere des Gebäudes. Die Unbekannten kamen offenbar über den Garten an das Gebäude heran und hebelten die Terrassentüre auf. Im Gebäudeinneren wurden sämtliche Schränke und Schubladen durchwühlt. Was entwendet wurde konnten die Eigentümer noch nicht feststellen. Zeugen, welchen im besagten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist werden gebeten, sich unter 07133 2090, mit dem Polizeirevier Lauffen in Verbindung zu setzen.

Brackenheim-Hausen: Geschädigter Unfallbeteiligter mit Alkoholgeruch

Ein Unfallgeschädigter geriet aufgrund seines Alkoholgeruchs am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, ins Visier der Lauffener Polizei. Zuvor missachtete eine 25-Jährige mit ihrem VW vermutlich die Vorfahrt des 37-jährigen Toyota Fahrers. Die Fahrerin war auf der Landestraße von Hausen in Richtung Lauffen unterwegs und übersah nach bisherigen Ermittlungen beim Einbiegen in Richtung Lauffen den bevorrechtigten Wagen des Mannes. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Lauffener Polizei Atemalkoholgeruch beim Unfallbeteiligten. Den Grad seiner Alkoholbeeinflussung wollte er nicht testen lassen weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Je nach Ergebnis der Untersuchung muss er nun selbst mit einer Anzeige rechnen. Seinen Führerschein durfte er zunächst noch behalten. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro; verletzt wurde niemand.

Möckmühl: Zigarettenautomat aufgebrochen

In der Nacht zum Montag hebelten Unbekannte einen in der Möckmühler Straße "Hahnenäcker" angebrachten Zigarettenautomaten auf. Über die Höhe des entwendeten Gutes ist derzeit noch nichts bekannt. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möckmühl, unter 06298 92000, in Verbindung zu setzen.

Bad Friedrichshall: Reifen zerstochen

Beginnend auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Bad Friedrichshaller Industriestraße, über den Nelkenweg und schließlich dort bis zum Waldauweg, zog sich die Spur von unbekannten Vandalen in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Bei insgesamt sieben Fahrzeugen wurde mit einem Messer jeweils ein Reifen zerstochen. Der gesamte Schaden wird auf 1.400 Euro geschätzt. Die Tatzeit kann auf 22.00 Uhr bis 01.00 Uhr eingegrenzt werden. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Bad Friedrichshall, unter 07136 98030 entgegen.

Untergruppenbach: Pkw landet auf Fußgängertreppe, Zeugen gesucht!

Wer fuhr den Unfallwagen? Diese Frage beschäftigt die Weinsberger Polizei seit dem frühen Sonntagmorgen. Gegen 04:50 Uhr kam der Fahrer eines Subaru im Bereich der Donnbronner Straße, Kreisverkehr bei der Herbert-Sehm-Straße, vermutlich infolge deutlich überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der vordere rechte Reifen von der Felge gezogen und diese zum größten Teil zerstört. Das Fahrzeug wurde anschließend mit der Hinterachse ebenfalls gegen den Bordstein geschleudert, so dass diese brach. Irgendwie gelang es dem Fahrer trotzdem den Pkw weiterzufahren bis er schließlich im Bereich der Donnbronner Straße, Ecke Falkenstraße, auf einer Fußgängertreppe zum Stehen kam. Der Fahrer flüchtete zunächst, stattdessen kam der Fahrzeughalter kurze Zeit später mit dem Ersatzschlüssel zur Unfallstelle. Da dieser sich in Widersprüche verstrickte und ein Zeuge den eigentlichen Fahrer beschreiben konnte, gelang es der Polizei einen 22-jährigen Tatverdächtigen zu ermitteln. Dieser stand deutlich unter Alkohol- und vermutlich auch unter Drogeneinwirkung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnten bei ihm Drogen aufgefunden werden. Er musste eine Blutprobe abgeben. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls, diese werden gebeten, sich unter 07134 9920, mit dem Polizeirevier Weinsberg in Verbindung zu setzen. Am Subaru entstand Totalschaden in Höhe von circa 20.000 Euro.

Weinsberg: Farbschmierereien an Gemeindehaus

Ein unbekannter Graffitisprayer hat in der Nacht zum Sonntag die Hauswand des evangelischen Gemeindeshauses in der Weinsberger Dornfeldstraße mit einem Schriftzug besprüht. Die Buchstaben wurden in goldener Farbe angebracht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinsberg, unter 07134 9920, entgegen.

