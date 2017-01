POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 13.01.2017 / Neckar-Odenwald-Kreis / Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Walldürn: Heckscheibe beschädigt

Mehrere Hundert Euro dürfte der Schaden betragen, den ein Unbekannter in der Nacht auf Donnerstag an einem Auto in Walldürn anrichtete. Ein 32-Jähriger stellte seinen Ford gegen 18 Uhr auf dem Parkplatz vor einer Schulbibliothek im Theodor-Heuss-Ring ab. Als er am nächsten Morgen, gegen 6 Uhr, zu seinem Wagen zurückkam sah er, dass die Heckscheibe seines PKW beschädigt worden war. Ein Unbekannter hatte offenbar mutwillig ein zirka 10x10 Zentimeter großes Loch hineingeschlagen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zur Aufklärung geben können, sollten sich bei der Polizei Walldürn, Telefon 06281 904-0.

Mosbach: In Firmengebäude eingebrochen Wahrscheinlich ohne Beute musste ein unbekannter Täter nach einem Einbruch in eine Firma in Mosbach-Neckarelz von Dannen ziehen. In der Nacht zum Donnerstag machte sich der Unbekannte daran, ein Fenster eines Fahrzeugteileshops in der Zwingenburgstraße aufzubrechen. Da dies nicht gelang, schlug er kurzerhand die Scheibe ein und drang ins Innere des Gebäudes. Auf seiner Suche nach Diebesbeute wurde er offenbar nicht fündig. Er hinterließ jedoch einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Schefflenz: Bulle ausgebrochen Zu gefährlichen Situationen kam es am Morgen, nachdem ein Bulle aus einem Schlachthof in Schefflenz ausgebrochen war. Gegen 7.45 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass das Tier über einen Zaun des Areals gesprungen sei und dabei fast einen Mitarbeiter überrannt habe. Anschließend sei das Rind durch verschiedene Gärten eines Wohngebiets in Richtung einer Schule galoppiert. Da das Tier äußerst aggressiv war und eine Gefahr für Anwohner nicht ausgeschlossen werden konnte, erschoss ein Polizeibeamter das Tier, als es auf ein weitläufiges Gelände in der Nähe des Verbindungswegs zwischen Mittel- und Unterschefflenz rannte.

Main-Tauber-Kreis

Boxberg: Kupferdiebe unterwegs Eine Kabeltrommel mit etwa 200 Kilogramm reinem Kupferkabel entwendeten unbekannte Täter bei einem Einbruch in Boxberg-Schweigern. Zwischen dem 22. Dezember 2016 und dem 12. Januar 2017 brachen die Unbekannten einem Container auf, der auf einem Parkplatz in der Adelbert-Hofmann-Straße abgestellt war. Aus diesem entwendeten sie offenbar gezielt die schwere Kabeltrommel samt Kabel. Wahrscheinlich wurde diese mit einem Fahrzeug abtransportiert. Der Diebstahls- und Sachschaden wird auf etwa 1.700 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Aufklärung der Tat geben können, sollten sich bei der Polizei Lauda-Königshofen, Telefon 09343 6213-0, melden.

Lauda-Königshofen: Blechschaden bei Unfall Blechschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag in Boxberg-Schweigern. Ein 54-Jähriger befuhr mit einem BMW die Philip-Adam-Ulrich-Straße stadtauswärts und bog zügig nach links in die Gartenstraße ein. Dabei schnitt er offenbar die Einmündung, worauf sein PKW mit einem auf der Gartenstraße entgegenkommenden Seat eines 49-Jährigen zusammenprallte. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Wertheim: Planenschlitzer stiehlt ein paar Schuhe Auf ein einziges paar Arbeitsschuhe hatte es ein unbekannter Dieb auf seinem Beutezug in Wertheim-Bettingen abgesehen. Zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, schnitt der Unbekannte an mehreren Stellen auf, der auf dem Autohof in der Straße Blättleinsäcker abgestellt war. Von der Ladung, die aus insgesamt 750 Paar Arbeitsschuhen bestand, interessierte den Langfinger offenbar nur ein einziges Paar. Ob er diese gleich angezogen hat, bleibt zu vermuten. Der Schaden am Fahrzeug wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Külsheim: Zigarettenautomat beschädigt Wie jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, wurde ein Zigarettenautomat in Külsheim-Eiersheim von Unbekannten beschädigt. Wahrscheinlich schon in der Silvesternacht platzierten die Täter einen Feuerwerkskörper im Ausgabeschacht des Automatens, der in der Tauberbischofsheimer Straße, Ecke Mittleres Dorf aufgestellt ist, und zündeten diesen an. Durch die Explosion wurde der Automat erheblich beschädigt. Dies bemerkte ein Mitarbeiter bei einer Überprüfung am vergangenen Mittwoch, räumte die Zigarettenpäckchen aus dem Gehäuse und erstattete Anzeige. Ein beleuchteter Weihnachtsbaum war zum Zeitpunkt der Tat seitlich vor dem Automaten aufgestellt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese sollten sich bei der Polizei Külsheim, Telefon 09345 241, melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell