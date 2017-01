POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Künzelsau: Glasscheibe eingetreten

Zirka 1.000 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 07.45 Uhr, an einer Schule im Krautheimer Weg in Künzelsau an. Der Täter trat offenbar gegen die Glasscheibe einer Terrassentür, wodurch diese splitterte. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Bieringen: Auto übersehen

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag, gegen 07.15 Uhr, bei Bieringen. Eine 52-Jährige war mit ihrem Renault auf der Halsberger Straße aus Richtung Bieringen kommen unterwegs und wollte dann auf die K 2377 einbiegen. Vermutlich übersah die Frau den von rechts heranfahrenden VW eines 49-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Bei dem Zusammenstoß wurde glücklicherweise keiner der Beteiligten verletzt. Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf zirka 2.500 Euro geschätzt

Hohenlohekreis: Chaos durch Tief "Egon"

Auch im Hohenlohekreis war und ist das Tief "Egon" zugange und hält Polizei und Feuerwehr in Atem. An vielen Stellen waren Bäume auf die Fahrbahn gestürzt. Unter anderem lagen auf der Ohrntalstraße zwischen Ohrnberg und Unterohrn, zwischen Obergleichen und Gailsbach, auf der Pfedelbacher Straße in Öhringen und zwischen Ohrnberg und Baumerlenbach Bäume auf der Straße. Ein Busfahrer stand am frühen Morgen zwischen Waldenburg und Sailach ebenfalls vor einem quer über der Straße liegenden Baum. Weil die Weiterfahrt zu gefährlich war, fuhr dieser erst wieder weiter, als es heller wurde. Durch den starken Wind machten sich verschiedene Gegenstände selbstständig. Im Öhringer Nußbaumweg flogen beispielsweise Stühle umher. Die Höhe des Sachschadens, welchen "Egon" verursachte, ist zu diesem Zeitpunkt noch unbekannt.

