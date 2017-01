POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Oedheim: Einbrecher hat Hunger und Durst

In eine Schule in der Oedheimer Uhlandstraße wurde in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter schlug zunächst eine Fensterscheibe ein und gelangte in ein Büro. Da er hier nicht weiterkam verließ er die Räumlichkeit wieder. In einen angrenzenden Raum gelangte er wiederum durch Einwerfen eines Fensters. Aus diesem Zimmer entwendete er eine abgepackte Wurst, Ketchup und drei Energydrinks aus dem Kühlschrank. Ohne weiteres Diebesgut flüchtete er schließlich unerkannt. Wem im benannten Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, soll sich beim Polizeiposten Bad Friedrichshall, unter 07136 98030, melden.

Ilsfeld: Wohnungseinbruch

Am Donnerstagnachmittag wurde in eine Wohnung in der Ilsfelder Blumenstraße eingebrochen. Über eine Garage gelangte der bislang unbekannte Täter an ein Fenster der Obergeschosswohnung und betrat hierdurch die Räumlichkeiten. Im Inneren wurden mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt und ein Wandtresor entwendet. Im Tresor befanden sich Bargeld und Schmuck. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld, unter 07062 915550, entgegen.

Obersulm-Sülzbach: Einbrecher unterwegs

Ein Vereinsheim in der Straße Am Goldberg und eine Schule in der Michael-Beheim-Straße in Obersulm-Sülzbach wurden in der Nacht zum Donnerstag von unbekannten Einbrechern aufgesucht. In beiden Fällen wurde mit einem Stein ein Loch in eine Fensterscheibe geschlagen. Aus dem Vereinsheim wurde nach ersten Erkenntnissen nichts entwendet. Aus dem Lehrerzimmer wurden verschiedene Dinge entwendet die teilweise im Bereich der Talstraße wieder aufgefunden wurden. Zeugen die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Obersulm, unter 07130 7077, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Ladendieb brauchte Energie

50 Dosen eines Energydrinks, zwei Flaschen Kräuterlikör und zwei Packungen Zigaretten versuchte ein Ladendieb am Donnerstagmittag aus einem Geschäft in der Stuttgarter Straße in Heilbronn zu schmuggeln. Der Mann versteckte die Gegenstände teilweise an seinem Körper und in mitgeführten Taschen. Er wurde der Polizei überstellt. Bei der Personalienüberprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 40-Jährigen ein Haftbefehl bestand. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Weinsberg A81: Unfallfahrer flüchtet

Am Donnerstagmorgen, gegen 07:05 Uhr, wechselte ein silberfarbener PKW, zwischen der Anschlussstelle Weinsberg und dem Weinsberger Kreuz in Fahrtrichtung Heilbronn, von der rechten auf die mittlere Fahrbahn. Hierbei achtete der Fahrer vermutlichnicht auf den Verkehr auf dieser Fahrspur. Eine 23-Jährige musste daraufhin mit ihrem Wagen stark abbremsen und nach links ausweichen. Hierbei touchierte sie mit ihrem Opel Corsa eine Betongleitwand und schleuderte in Richtung des rechten Fahrstreifens. Der Pkw kollidierte mit einem dort fahrenden Mercedes Benz. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von circa 9.000 Euro. Der eigentliche Verursacher, der nach Meinung der Polizei das Unfallgeschehen mitbekommen haben müsste, entfernte sich ohne anzuhalten von der Unfallstelle. Laut ersten Angaben der Unfallbeteiligten, soll es sich um einen Kombi mit Heilbronner Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit der Autobahnpolizeidirektion Weinsberg, unter 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

Ilsfeld: Dieseldiebe auf der Rastanlage

Am Mittwochnachmittag, gegen 17.00 Uhr, stellte ein LKW Fahrer seinen Sattelzug auf dem Parkplatz der Tank- und Rastanlage Wunnestein/West ab. Gegen 19.00 Uhr legte er sich zum Schlafen in die Kabine und wollte am Donnerstagmorgen weiterfahren. Hierbei bemerkte er, dass sein zuvor noch gefüllter Tank leer war. Der Tankdeckel war aufgebrochen worden. Zeugen die Hinweise zu den unbekannten Dieseldieben machen können werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizeidirektion Weinsberg, unter 07134 5130, in Verbindung zu setzen.

