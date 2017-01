POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Alkohol als Unfallursache

In der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:40 Uhr, befuhr ein 33-Jähriger mit seinem Toyota die Neckartalstraße und wollte im Bereich Heilbronn-Neckargartach nach links in Richtung Biberach abbiegen. Hierbei übersah der Fahrer einen Opel Zafira, der vor ihm an der roten Ampel wartete und fuhr auf diesen auf. Die 27-jährige Opelfahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Die Ursache für das Fehlverhalten war schnell ermittelt, 1,8 Promille zeigte das Alkoholtestgerät beim Verursacher an. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen; sein Führerschein wurde einbehalten. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Heilbronn: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Am Dienstagabend, gegen 18.35 Uhr, wurde ein 35-Jähriger auf dem Fußgängerüberweg, Südstraße, Ecke Rosenbergstraße in Heilbronn angefahren und leicht verletzt. Der Fahrer einer beige farbenen Mercedes E-Klasse wollte aus der Südstraße kommend, nach links in die Rosenbergstraße abbiegen und übersah hierbei den querenden Fußgänger. Dieser wurde durch den Aufprall auf die Motorhaube gedrückt, konnte sich jedoch abstützen und einen Sturz verhindern. Der Autofahrer machte wohl eine entschuldigende Handbewegung und setzte seine Fahrt in Richtung Götzenturmbrücke fort. Er wird als männlich, Mitte 50 und kräftig beschrieben. Zudem soll er einen Dreitagebart getragen haben. Beim Fahrzeug soll es sich um Taxi gehandelt haben. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn- Böckingen, unter 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Gemmingen: Einbruch in Ladengeschäft

Ein Heimwerkermarkt in der Gemminger Bahnhofstraße war Ziel von unbekannten Einbrechern am Dienstagabend. Zunächst überstiegen sie die Außenumzäunung zum Leergutlager und gelangten von dort über die Gebäuderückseite ins Ladeninnere. Nachdem sie so ziemlich alles durchwühlt hatten, entwendeten sie Bargeld. Zudem stellten sie Spirituosen bereit, die sie offensichtlich mitnehmen wollten. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei der Ausführung gestört wurden und flüchten mussten. Neben ihrem Einbruchswerkzeug ließen sie auch die GEtränkeflaschen zurück. Zeugen, denen am Dienstagabend etwas Verdächtiges im Bereich Bahnhof Gemmingen aufgefallen ist, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, unter 07262 60950, in Verbindung zu setzen.

Eppingen: Unfallflucht, Polizei sucht Zeugen

Am Mittwochmorgen, zwischen 09.30 Uhr und 09:45 Uhr, wurde in der Mühlbacher Straße in Eppingen ein parkender, schwarzer Golf erheblich beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Die Polizei vermutet, dass ein anderer Wagen beim Ein-/Ausparken gegen den Pkw fuhr und anschließend flüchtete. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 3.000 Euro geschätzt. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich bei dem Polizeirevier Eppingen, unter 07262 60950, zu melden.

Roigheim: Dachgeschoßbrand

Vermutlich ein technischer Defekt an einem Elektroheizkörper war die Ursache eines Schwelbrandes im Dachgeschoss eines Gebäudes in der Roigheimer Hauptstraße am Donnerstagmorgen. Der Bewohner des Gebäudes bermerkte den Brand selbst und verständigte seine Nachbarn. Diese riefen die Feuerwehr. Die Wehren aus Möckmühl und Roigheim hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Der Hausbesitzer wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Insgesamt waren 33 Feuerwehrleute im Einsatz. Die Hauptstraße musste wegen der Witterung und dem Löschwasser mehrfach gestreut werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Einbruchsversuche in Schreibwarengeschäft und Frisörladen

Offenbar ohne Diebesgut verließen unbekannte Täter in der Nacht zum Mittwoch ein Firmengebäude in der Neckarsulmer Straße "Im Klauenfuß". Mitarbeiter der Firma stellten fest, dass eine Eingangstüre gewaltsam geöffnet worden war. Im Innern waren zwar Spinde geöffnet, es wurde aber nichts entwendet. Bei einem Friseurgeschäft in der Neckarsulmer Rathausstraße war ebenfalls versucht worden die Eingangstüre aufzuhebeln. Eindringen konnten die Täter nicht, hinterließen aber großen Sachschaden an der Glastür. Zeugen, denen in der Nacht zum Mittwoch in den beschriebenen Bereichen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, sollen sich beim Polizeirevier Neckarsulm, unter 07132 93710, melden.

Ilsfeld: Einbrecher unterwegs

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde an mehreren Objekten in Ilsfeld versucht einzubrechen. An einem Imbiss in der König-Wilhelm-Straße scheiterten die Täter an der Eingangstüre. Hier entstand circa 500 Euro Sachschaden. Bei einer Firma in der Talstraße konnte ein Rolltor nicht überwunden werden; ein hoher Schaden von circa 2.000 Euro wurde hinterlassen. Beim einem Jugendtreff in der Brückenstraße wurde nach mehrmaligen Hebelversuchen die Scheibe der Eingangstüre eingeschlagen. Die Täter entwendeten Bargeld, eine Spielkonsole und zugehörige Spiele. Der entstandene Schaden beläuft sich hier auch auf circa 2.000 Euro. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht kann derzeit nicht abschließend beurteilt werden. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Ilsfeld, unter 07062 915550, in Verbindung zu setzen.

Flein: Einbruch in Gaststätte

Ein Restaurant in der Talheimer Straße in Flein, suchten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch auf. Mit viel Mühe überwanden die Täter eine Terrassentüre und durchwühlten zahlreiche Schubladen und Schränke im Inneren. Bargeld und ein Tablet nahmen sie mit. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Neckarsulm: Zwei Lkw-Unfälle auf der Autobahn

Kurz hintereinander, kam es am Mittwochmittag auf der BAB 6, im Bereich der Autobahnanschlussstelle Heilbronn-Neckarsulm zu Unfällen mit LKW. Zunächst missachtete ein PKW Fahrer offenbar beim Auffahren auf die Autobahn in Richtung Nürnberg die Vorfahrt eines Sattelzugs. Hierbei entstand circa 3.000 Euro Sachschaden. Gegen 15:50 Uhr fuhr ein aus Richtung der B27 kommender Sattelzug ebenfalls in Richtung Nürnberg auf die Autobahn auf. Am Ende der Einfädelspur fuhr plötzlich ein 21-Jähriger mit seinem Suzuki vor dem Laster auf die Fahrbahn. Der Wagen wurde vom LKW erfasst und einige Meter vor dem Brummi hergeschoben. Verletzt wurde hierbei niemand, beide konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell