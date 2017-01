POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.01.2016 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Neckar-Odenwald-Kreis

Limbach: Schwere Verletzungen nach Unfall

Mit schweren Verletzungen musste ein junger Mann am Mittwoch nach einem Unfall bei Limbach ins Krankenhaus gebracht werden. Der 25-Jährige war mit seinem Mercedes von Laudenberg in Richtung Langenelz unterwegs, als dieser nach einer langgezogenen Linkskurve vermutlich aufgrund der glatten Fahrbahn in Kombination mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der PKW prallte daraufhin gegen einen Baum. Weil der junge Mann nicht angeschnallt war, wurde er durch die Kollision gegen das Lenkrad geschleudert und schwer verletzt. Die Höhe des Sachschadens wird auf zirka 8.000 Euro geschätzt.

Diedesheim: 35.000 Euro Sachschaden nach Brand

Vermutlich weil ein 35-jähriger Bewohner einer Wohnung in "der Steige" in Diedesheim eine glimmende Zigarette auf dem Sofa vergaß, kam es am Mittwochabend zu einem Wohnungsbrand. Dieser entwickelte sich in kurzer Zeit zu einem Vollbrand. Ein aufmerksamer Nachbar hörte das Alarmsignal eines Rauchmelders und verständigte daraufhin Polizei und Feuerwehr. Diese öffneten die Tür zur in Flammen stehenden Wohnung und retteten deren Bewohner. Zur Kontrolle wurde der 35-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. Die restlichen Personen, welche sich in dem Mehrfamilienhaus befanden wurden zügig evakuiert, sodass es keine weiteren Verletzten gab. Nachdem die Feuerwehr das Feuer gelöscht und das Treppenhaus sorgfältig gelüftet hatte, konnten die Familien gegen 23 Uhr wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie durch ein Wunder blieben zwei Geckos, welche in der betroffenen Wohnung gehalten wurden unverletzt. Diese wurden der Tiernotrettung übergeben. Insgesamt mit 23 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen rückten die Feuerwehren Diedesheim und Neckarelz aus. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 35.000 Euro geschätzt.

Mosbach: randalierende Jugendliche

Vermutlich Jugendliche sind für zwei Sachbeschädigungen in der Mosbacher Schwanengasse verantwortlich. Eine aufmerksame Zeugin beobachtete zwei junge Männer, die dort am Donnerstag, gegen 01.20 Uhr, die Glasscheibe einer Eingangstür einschlugen. Außerdem sollen die Täter noch einen Mülleimer umgeworfen haben, bevor sie in Richtung Innenstadt weggerannt sind. Einer der beiden Jugendlichen trug einen weißen Kapuzenpulli. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell