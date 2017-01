POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 12.01.2017 - Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Gundelsheim/Untergriesheim: Fünf Personen bei Unfällen verletzt

Bei zwei Unfällen am Donnerstagmorgen im Landkreis Heilbronn erlitten insgesamt fünf Personen teils schwere Verletzungen. Ein 21-Jähriger befuhr gegen 7 Uhr mit seinem Opel Corsa die B27 von Heilbronn in Richtung Mosbach. Zwischen Gundelsheim und Ortseingang Böttingen geriet er mit seinem PKW aus noch unbekannter Ursache auf gerader Strecke auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes eines 20-Jährigen zusammen. Beide Autofahrer erlitten schwere Verletzungen und mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Da zunächst gemeldet worden war, dass einer der Fahrer eingeklemmt worden war, rückte auch die Feuerwehr mit 25 Mann aus. Die Meldung bestätigte sich jedoch nicht. Durch die Kollision war die Fahrbahn größtenteils blockiert und musste auch für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt werden. Soweit möglich wurde der Verkehr jedoch an der Unfallstelle vorbeigeleitet. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. Da an den total beschädigten Autos Betriebsstoffe ausgelaufen waren, konnte die Strecke erst nach Reinigungsarbeiten für den Verkehr wieder freigegeben werden.

Auch auf dem sogenannten "Bachsträßle" kam es am Morgen auf eisglatter Straße zum Zusammenstoß zweier PKW. Mit einem Suzuki Swift war ein 27-Jähriger gegen 7:30 Uhr auf der L526 zwischen Untergriesheim und Allfeld unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve verlor er auf glatter Fahrbahn die Kontrolle über seinen PKW und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit einem Ford Fiesta, der mit zwei jungen Männern besetzt war. Beide Insassen im Alter von 22 und 28 Jahren erlitten leichte, der mutmaßliche Unfallverursacher schwere Verletzungen. Alle drei mussten mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht werden. Auch ein Notarzt war im Einsatz. Der Fahrzeugverkehr wurde an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Nachdem ein Streufahrzeug die Straße abgestreut und die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren, wurde die Landesstraße gegen 10.30 Uhr, wieder freigegeben. An den Autos entstand Schaden in Höhe von etwa 11.000 Euro.

