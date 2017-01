POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 11.01.2017 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Tauberbischofsheim: Falscher Polizeibeamter ruft an

Erneut versuchte ein falscher Polizeibeamter Geld zu ergaunern. Wie bei der Polizei Tauberbischofsheim angezeigt wurde rief der Unbekannte bei einer ältere Dame an und fragte diese über ihre persönliche Verhältnisse aus. Im Gespräch behauptete der Betrüger unter anderem auch, dass in der Nähe ihrer Wohnung eine Person festgenommen wurde, bei der schriftliche Aufzeichnungen von ihr gefunden worden sein sollen. Die aufmerksame Dame bemerkte jedoch die Betrugsmasche und legte anschließend sofort auf. Die Polizei warnt vor diesen Anrufern, auch wenn sie zunächst glaubhaft wirken. Nach einem solchen Anruf sollte unverzüglich die Polizei angerufen werden.

Bad Mergentheim: Auto übersehen - PKW-Fahrerin im Krankenhaus

Insgesamt 18.000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Dienstagmittag auf der B19 in Richtung Crailsheim. Ein 54- Jähriger befuhr mit seinem Chrysler offenbar die Strecke von Bad Mergentheim kommend und übersah beim Wechsel auf die rechte Fahrspur offenbar den Opel einer 60-Jährigen, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Bei der Kollision verlor die Frau die Kontrolle über ihren PKW und geriet von der Fahrbahn ab. Die Opel-Fahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war mit sieben Mann im Einsatz.

Bad Mergentheim: Unfallzeugen gesucht

Vermutlich beim Rangieren streifte ein Unbekannter mit seinem PKW in der Zeit zwischen 08:05 Uhr und 15:20 Uhr am Montag, einen in der Herrenwiesenstraße in Bad Mergentheim abgestellten Mini. Der Unbekannte flüchtete daraufhin ohne seine Personalien zu hinterlassen. Es entstand ein Schaden von zirka 2.000 Euro. Zeugen, die zum Unfall oder flüchtigen Fahrer Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell