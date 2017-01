POL-HN: Pressemitteilung Polizeipräsidium Heilbronn vom 11.01.2017, mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Kompletträder entwendet

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag, auf dem Gelände eines Böckinger Autohändlers in der Hans-Sachs-Straße vier Kompletträder von einem Opel Insignia entwendet. Es handelte sich hierbei um Alufelgen der Marke Opel, 18 Zoll mit Reifen der Größe 245/45 ZR 18. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 1.600 Euro. Wer Hinweise zum Diebstahl machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, unter 07131 204060, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Stadtbahn aufgebrochen

Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch eine S-Bahn am Heilbronner Hauptbahnhof aufgebrochen. Der Zug war auf einem Abstellgleis des Bahnhofes abgestellt. Im Inneren der Bahn wurde der Fahrkartenautomat aufgehebelt und Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. Hinweise hierzu nimmt der Polizeiposten Heilbronn-Innenstadt, unter 07131 64 37600, entgegen.

Heilbronn: Fehler beim Einfahren in den Verkehr

Ein Paketzusteller hielt am Dienstagvormittag vor einem Geschäft in der Heilbronner Neckarsulmer Straße um ein Paket auszuliefern. Beim Versuch wieder in den fließenden Verkehr einzufahren, übersah er offensichtlich einen sich auf dem linken Fahrstreifen befindlichen Kleinlaster. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wobei der stadteinwärts fahrende LKW erst auf der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der Fahrer des Daimler-Sprinters wurde hierbei leicht verletzt, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 12.000 Euro.

Heilbronn: Einbruch in Kindergarten

Ein Kindergarten in der Moltkestraße in Heilbronn war Ziel von unbekannten Einbrechern in der Nacht von Montag auf Dienstag. Über ein Fenster gelangten die Täter ins Innere des Gebäudes. Dort wurde ein Büro durchwühlt. Über mögliches Diebesgut ist bislang noch nichts bekannt. Zeugen des Vorfalls werden darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heilbronn, unter 07131 104 2500, in Verbindung zu setzen.

Ilsfeld-Auenstein: Einbruch in Gaststätte

Eine Gaststätte in der Auensteiner Hauptstraße suchten Unbekannte in der Nacht zum Montag auf. Nachdem sie die Eingangstüre aufgehebelt hatten, brachen sie zwei Spielautomaten im Inneren des Lokals auf und entwendeten Bargeld. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ilsfeld, unter 07062 915550, entgegen.

Heilbronn: 1,6 Promille am Steuer Am Mittwochmorgen, gegen 0:30 Uhr, befuhr ein 52-Jähriger mit seinem Golf die Georg-Vogel-Straße in Heilbronn. Durch seine unsichere Fahrweise fiel er einer Streife des Polizeireviers Böckingen auf. Die Beamten stoppten den Pkw und überprüften den Fahrer. Ein Alkoholtest brachte Gewissheit; 1,6 Promille zeigte das Gerät an. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde einbehalten.

Bad Rappenau: Ampel beschädigt und geflüchtet

Ein Unbekannter streifte mit seinem Fahrzeug am Dienstagnachmittag, gegen 16:25 Uhr, einen Ampelmasten an der Autobahnanschlussstelle Bad Rappenau. Zwei von drei Leuchten fielen dadurch auf die Straße. Der Masten befindet sich an der Abfahrt aus Richtung Heilbronn. Es wird vermutet, dass es sich um einen LKW gehandelt hat, dessen Fahrer anschließend in Richtung Bonfeld weitergefahren ist. Um den Schaden hat er sich nicht gekümmert. Wer Hinweise zum Geschehen machen kann, wird darum gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, unter 07262 6095 0, in Verbindung zu setzen.

Widdern: Hund schlägt Einbrecher in die Flucht

In der Straße "Obere Kappel" in Widdern wurde am Montagvormittag versucht in ein Wohnhaus einzubrechen. Der oder die Täter hantierten an der Eingangstüre und wurden hierbei vermutlich durch das Bellen des Hundes der Bewohner gestört und flüchteten. Personen, denen im genannten Bereich etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden darum gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möckmühl, unter 06298 92000, in Verbindung zu setzen.

Neckarsulm: Einbruch in Gaststätte

Eine Pizzeria in der Wimpfener Straße in Neckarsulm war das Ziel von unbekannten Tätern in der Nacht zum Dienstag. Über ein Fenster gelangten die Langfinger in das Gebäude und anschließend in den Gastraum. Dort durchstöberten sie Schubladen und entwendeten einen mittleren, vierstelligen Bargeldbetrag. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm, unter 07132 93710, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell