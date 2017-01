POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.01.2017 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis und Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Hohenlohekreis

Künzelsau: Einbruchsversuch

Ein Künzelsauer Jugendzentrum in der Lindenstraße war offenbar das Objekt der Begierde eines unbekannten Einbrechers. Zwischen Montag, 21.10 Uhr, und Dienstag, 15.30 Uhr, versuchte der Täter über ein zweiflügliges Sprossenfenster ins Innere des Gebäudes zu gelangen. Das Fenster hielt jedoch seinen Hebelversuchen stand, sodass der Unbekannte unverrichteter Dinge von Dannen ziehen musste. Zeugen, denen im Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau: Auto beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte am Dienstag einen PKW und fuhr danach einfach weiter. Im Zeitraum zwischen 09.30 Uhr und 13.30 Uhr hatte der 77-jährige Besitzer eines Ford Kuga sowohl auf dem Parkplatz einer Bank in der Konsul-Uebele-Straße, als auch am Fahrbahnrand der Mainzer Straße geparkt. An einem der beiden Orte blieb ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug an dem PKW hängen und flüchtete daraufhin ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Sachschaden am Ford wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Künzelsau: Schmierereien

Mit einem schwarzen, wasserfesten Filzstift beschmierten Unbekannte zwischen Freitag, 6 Uhr, und Montag, 16.30 Uhr, die Glasscheibe und Halterung einer Trennwand am Künzelsauer Busbahnhof in der Bahnhofstraße. Außerdem bekritzelten vermutlich dieselben Täter mit einem grünen Stift einen grauen Stahlträger im selben Bereich. Zeugen, denen verdächtige Personen am Busbahnhof aufgefallen sind, werden gebeten, beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 anzurufen.

Pfedelbach: Außenspiegel beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren blieb ein Unbekannter zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.45 Uhr, mit seinem PKW an einem in der Pfedelbacher Hauptstraße geparkten Audi A3 hängen und beschädigte dabei dessen Außenspiegel. Ohne seine Personalien zu hinterlassen fuhr der Unfallverursacher einfach davon. Die Reparatur des Schadens wird voraussichtlich mehrere Hundert Euro kosten. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neckar-Odenwald-Kreis

Seckach: Gegen Zaun gefahren

Beim Rangieren fuhr vermutlich der Fahrer eines LKWs oder Transporters am Montag, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr, gegen einen Bretterzaun im Seckacher Lerchenweg. Ohne sich um den entstandenen Schaden von mehreren Hundert Euro zu kümmern fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 in Verbindung zu setzen.

Buchen: Übers Ziel hinausgeschossen

Dass sich vordrängeln nicht lohnt, zeigte ein Vorfall am Montagnachmittag in Buchen. Ein junger Mann wollte offensichtlich vor einer anderen Autofahrerin in eine Parklücke in der Eisenbahnstraße fahren. Um der Frau zuvorzukommen überholte er deren PKW links und fuhr an ihr vorbei. Wahrscheinlich weil er zu schnell unterwegs war, verfehlte er jedoch den heißbegehrten Parkplatz und rammte stattdessen mit seinem PKW zwei weitere daneben abgestellte Fahrzeuge. Die Höhe des Sachschadens, der bei diesem Unfall entstand, ist derzeit noch unbekannt.

Mosbach: Auto gestreift und abgehauen

Wahrscheinlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker einen auf dem Parkplatz eines Marktes in der Mosbacher Eisenbahnstraße geparkten Opel Corsa. Der Unfallverursacher suchte das Weite anstatt seine Personalien zu hinterlassen. Der entstandene Sachschaden an der Fahrertür wird auf zirka 500 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise in diesem Fall gehen an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090

